Górnik Zabrze wygrywa sparing w Halle. Erik Prekop bohaterem jubileuszowego meczu

Dwa trafienia słowackiego napastnika Górnika

Bramki dla zabrzańskiej drużyny zdobył nowy zawodnik – Erik Prekop. Słowacki napastnik pozyskany ze Slavii Praga trafił do siatki w 53. i 67. minucie spotkania. Niemiecki zespół, czwartoligowy Hallescher FC, odpowiedział trafieniem Emilio Stobbe w 73. minucie. Spotkanie rozegrano w niestandardowym wymiarze 2x40 minut.

Pierwszy gol Słowaka padł po uderzeniu z ostrego kąta, gdy Prekop przelobował niemieckiego bramkarza. Drugą bramkę napastnik zdobył kończąc kontratak Górnika – zdołał oddać skuteczny strzał upadając już na murawę. Był to drugi mecz kontrolny Górnika Zabrze przed sezonem 2026/2027. Wcześniej zespół trenera Michala Gasparika wygrał z Puszczą Niepołomice 3:0.

Górnik jedzie na zgrupowanie do Austrii

Drużyna wicemistrzów Polski wyruszyła z kraju w sobotę, obierając kurs na Niemcy. Po rozegraniu jubileuszowego spotkania w Halle piłkarze nie wracają do Zabrza, lecz ruszają do Austrii. Spędzą tam 10-dniowe zgrupowanie, przygotowujące do nowych rozgrywek.

W trakcie zagranicznego obozu Górnik Zabrze rozegra trzy spotkania towarzyskie. Przeciwnikami zabrzan będą RB Salzburg, WSG Tirol oraz duński klub FC Nordsjaelland. Wyjazd do Austrii stanowi główny element letniego cyklu przygotowawczego polskiego zespołu.