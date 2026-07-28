To one mogą zastąpić Ewę Kasprzyk w "Tańcu z gwiazdami"! Łączą wiedzę z doświadczeniem

Kto zastąpi Ewę Kasprzyk w jury "Tańca z gwiazdami"?

Ewa Kasprzyk odeszła z "Tańca z gwiazdami". Giełda nazwisk ruszyła! Ceniona aktorka osobiście poinformowała o zakończeniu współpracy z formatem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jako główny powód swojej decyzji podała chęć dalszego rozwoju oraz intensywne zaangażowanie w inne, nowe projekty zawodowe. Choć od oficjalnego ogłoszenia tej decyzji minęło już kilka tygodni, Telewizja Polsat wciąż trzyma fanów w niepewności. Do tej pory stacja nie poinformowała oficjalnie, kto zajmie wolne miejsce przy stole sędziowskim u boku Iwony Pavlović, Rafała Maseraka oraz Tomasza Wygody.

"Taniec z gwiazdami 2026". Kto nową jurorką?

W kuluarach i mediach show-biznesowych huczy od spekulacji. Wśród potencjalnych kandydatów, z którymi stacja rzekomo prowadzi rozmowy, najczęściej wymieniane są trzy głośne nazwiska: Julia Wieniawa, Agata Kulesza oraz Anna Mucha. Naszym zdaniem nie tylko one miałyby szanse na sukces w tej roli. Kto według nas mógłby świetnie wypaść w jury najpopularniejszego programu rozrywkowego w Polsce? Sprawdźcie!

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One mogłyby zastąpić Ewę Kasprzyk!

Praca przy stole sędziowskim w tak wymagającym formacie rozrywkowym jak "Taniec z gwiazdami" to nie lada wyzwanie. Idealna jurorka musi łączyć w sobie kilka kluczowych cech. Przede wszystkim liczy się charyzma i silna osobowość, które pozwolą jej skraść show i wejść w ciekawą - zarówno dla uczestników, jak i widzów - dyskusję z pozostałymi jurorami. Równie ważne jest doświadczenie sceniczne oraz naturalna swoboda przed kamerami. W programie nadawanym na żywo nie ma przecież miejsca na wpadki czy tremę. Nasze kandydatki mają to wszystko! Sprawdźcie, kto według redakcji Eska.pl sprawdziłby się za stołem jurorskim w formacie.