Oszustwo w Wilanowie. Policja zatrzymała 16-latka i 18-latka po kradzieży 45 000 złotych

Senior stracił pieniądze w wyniku oszustwa w Wilanowie

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów prowadzili postępowanie dotyczące przestępstwa, do którego doszło pod koniec czerwca 2026 roku. Sprawcy działali według znanego schematu oszustw na tak zwaną legendę i doprowadzili starszego mężczyznę do przekazania gotówki w kwocie 45 000 złotych. W wyniku podjętych działań operacyjnych funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu osoby, która odebrała pieniądze od seniora. Zatrzymanym okazał się 16-latek, a podczas czynności zabezpieczono jego telefon komórkowy oraz odzież, którą miał na sobie w momencie odbierania gotówki.

Werbowanie przez internet i zatrzymanie organizatora

Śledczy ustalili, że młody mężczyzna został zwerbowany do współpracy za pośrednictwem komunikatora internetowego. Za wykonanie zadania polegającego na odebraniu przesyłki z pieniędzmi miał otrzymać wynagrodzenie. Wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz zabezpieczonych danych pozwoliła kryminalnym wytypować kolejną osobę zaangażowaną w to zdarzenie. Kilka dni później policjanci zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który według ustaleń odpowiadał za zwerbowanie nieletniego i koordynację jego udziału w oszustwie.

Schronisko i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do sądu, który podjął decyzje o zastosowaniu środków izolacyjnych. Nieletni na mocy postanowienia sądu trafił do schroniska dla nieletnich na okres 3 miesięcy. W przypadku 18-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.

Źródło: Policja.pl