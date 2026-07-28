Interwencja w powiecie stargardzkim. Policjanci ratowali mężczyznę w zbiorniku wodnym

Zgłoszenie o tonącym w powiecie stargardzkim

27 lipca 2026 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał topić się w zbiorniku wodnym na terenie jednej z lokalnych miejscowości. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjny patrol. Funkcjonariusze, mając świadomość, że w tej sytuacji liczy się każda sekunda, od razu przystąpili do działań ratunkowych. Starali się jak najszybciej dotrzeć do osoby potrzebującej pomocy.

Trudne warunki i asekuracja poszkodowanego

Jeden z policjantów wszedł do wody, aby dopłynąć do mężczyzny. Na miejscu okazało się jednak, że bezpośrednie udzielenie pomocy jest niemożliwe przez gęstą roślinność wodną, która utrudniała ruchy i stwarzała zagrożenie dla mundurowego. Funkcjonariusz podał poszkodowanemu gałąź, której ten mógł się chwycić, aby utrzymać się na powierzchni. Przez cały czas trwania interwencji policjant utrzymywał kontakt słowny z mężczyzną, uspokajał go i monitorował jego stan.

Interwencja straży pożarnej i transport do szpitala

Po kilkunastu minutach na miejsce przybyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Strażacy wykorzystali specjalistyczny sprzęt linowy oraz deskę ratowniczą, co pozwoliło na bezpieczne wyciągnięcie mężczyzny z wody. Po zakończeniu ewakuacji poszkodowany został przekazany pod opiekę ratowników medycznych i przewieziony do szpitala. Jak wykazały ustalenia służb, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą

Funkcjonariusze podkreślają, że łączenie alkoholu z kąpielą w zbiornikach wodnych stanowi poważne zagrożenie. Nawet niewielka ilość spożytego alkoholu osłabia koncentrację, zaburza ocenę sytuacji i spowalnia reakcje organizmu. Policjanci apelują, aby korzystać wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk oraz nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Odpowiedzialne zachowanie nad wodą jest niezbędne, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.

Źródło: Policja.pl