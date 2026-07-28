Zatrzymanie w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe

Oszustwa pracownika centrum dystrybucyjnego w Rudzie Śląskiej

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że za przestępczym procederem stoi 46-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Mężczyzna był zatrudniony w jednym z centrów dystrybucyjnych, co zapewniało mu dostęp do bonów towarowych, które zostały już wcześniej zrealizowane. Według ustaleń śledczych podejrzany zacierał ślady świadczące o ich uprzednim wykorzystaniu. Następnie mężczyzna wprowadzał w błąd pracowników kas w placówkach handlowych na terenie całego województwa śląskiego, używając tych bonów do opłacania swoich zakupów.

Straty oszacowane na ponad 800 000 zł

Śledczy ustalili, że 46-latek z nielegalnej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu i działał w ten sposób co najmniej od 2018 roku. Wstępne szacunki wskazują, że straty wynikające z tego procederu przekroczyły kwotę 800 000 zł. Do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 000 bonów towarowych. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę oraz bony noszące ślady wcześniejszego użycia. Znaleziono również narzędzia służące do ich przerabiania, a w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci natrafili na alkohol i środki czystości pochodzące z przestępstw.

Zarzuty dla mieszkańca Rudy Śląskiej i dozór Policji

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty dotyczące przerobienia dokumentów oraz posługiwania się nimi jako autentycznymi. 46-latek odpowie także za liczne oszustwa, które doprowadziły jego pracodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora wobec mieszkańca Rudy Śląskiej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Źródło: Policja.pl