Wieniawa jurorką w "Tańcu z gwiazdami"?! Właśnie pożegnała się z "Mam talent"

Jak podaje Pudelek, Julia Wieniawa zrezygnowała z bycia jurorką w kolejnym sezonie formatu "Mam talent", z którym związana była od 2024 roku. Zanim objęła nową dla niej rolę, wokalistka i aktorka musiała otrzymać oficjalne błogosławieństwo ze strony Agnieszki Chylińskiej, będącej w produkcji od samego początku jej istnienia.

Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Agnieszką Chylińską. Jechałam się z nią zobaczyć, żeby w ogóle zaakceptowała moją kandydaturę na bycie jurorem, co absolutnie rozumiem i szanuję. Jak się jest piętnaście edycji w programie i ona została jedyna z jury, no to też by chciała, żeby jej się dobrze pracowało, więc musiała mnie poznać - mówiła w rozmowie z Eską.

Wieniawa odchodzi z "Mam talent"

Po dwóch latach przyszedł czas na pożegnanie. Artystka miała bowiem otrzymać propozycję ze strony konkurencji.

Julia rezygnuje z "Mam Talent" i nie zobaczymy jej w kolejnej edycji programu. Nie znamy powodu takiej decyzji, ale na korytarzach na Wiertniczej plotkuje się, że postanowiła podkupić ją konkurencja. Dla programu i oglądalności to duża strata - wyznała Pudelkowi osoba z produkcji programu.

Managerka Julii, a prywatnie jej mama, nie chciała komentować szczegółów.

Nic nie mogę mówić o planach Julii na najbliższe miesiące. Trwają rozmowy - zdradziła enigmatycznie.

Nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła też doniesieniom o pożegnaniu z "Mam talent". Czyżby kuszącą opcją okazało się jurorowanie w "Tańcu z gwiazdami"?

YOUTUBE - WYWIAD ESKA - JULIA WIENIAWA

Wieniawa jurorką w "Tańcu z gwiazdami"?

Kilka tygodni temu produkcja "Tańca z gwiazdami" poinformowała o odejściu z show Ewy Kasprzyk. Na ten moment nie wiadomo, kto miałby zająć miejsce jurorki. Czy będzie to Julia Wieniawa?

27-letnia wokalistka i aktorka, podobnie do Kasprzyk, sama była w przeszłości uczestniczką show. Dotarła w nim aż do finału. Co ciekawe - Wieniawa była też gwiazdą finałowego odcinka poprzedniej odsłony formatu, którą wygrał Gamou Fall. Wykonała wówczas na scenie swój hit "Kocham", zaledwie dzień po wielkim finale "Mam talent". Już wtedy wydawało się to zaskakującym ruchem. Czyżby coś było na rzeczy? "Super Express" skontaktował się z produkcją "Tańca z gwiazdami", która nie skomentowała jednoznacznie sprawy. Według ustaleń dziennika żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Niewykluczone, że zmagania uczestników wyjątkowo oceniać będzie troje jurorów.