Oszustwo w Białej Podlaskiej. 20-latek wyłudził 50 tysięcy złotych metodą na legendę

Oszustwo metodą na pracownika banku w Białej Podlaskiej

17 lipca 2026 roku do bialskiej komendy zgłosiła się 40-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że odbierała ona telefony z różnych numerów od osoby podającej się za pracownika banku. Rozmówca poinformował ją, że na jej dane osobowe został złożony wniosek o kredyt na znaczną kwotę, przez co jej oszczędności są zagrożone. Mieszkanka Białej Podlaskiej była przekonana, że rozmawia z przedstawicielem instytucji finansowej, dlatego wykonywała wszystkie jego polecenia. Ostatecznie kobieta spotkała się z nieznanym mężczyzną w umówionym miejscu i przekazała mu niemal 50 000 zł.

Zatrzymanie 20-latka na terenie budowy w Warszawie

Działania policjantów z Białej Podlaskiej doprowadziły do ustalenia tożsamości osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu. 23 lipca 2026 roku funkcjonariusze zlokalizowali 20-letniego mężczyznę na terenie Warszawy. Do zatrzymania doszło w miejscu jego pracy, czyli na jednej z warszawskich budów. Podejrzany był zaskoczony widokiem policjantów, którzy przerwali jego dotychczasowe zajęcia. Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono dalsze czynności związane ze sprawą.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

24 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej rozpatrzył wniosek policji oraz prokuratury dotyczący środków zapobiegawczych. Sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec 20-latka tymczasowego aresztowania, co jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym. Za oszustwo, o które podejrzany jest młody mężczyzna, polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Źródło: Policja.pl