Odzyskana Toyota w Baranowie. Pijany 20-latek zatrzymany na autostradzie A2

Wspólna akcja grupy „Kobra” i CBŚP na autostradzie A2

Operacyjni z grupy „Kobra” zdobyli informacje o kradzieży Toyoty w Niemczech oraz o tym, że pojazd ten zmierza w kierunku Warszawy. W celu przejęcia samochodu i zatrzymania kierowcy przygotowano działania we współpracy z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie CBŚP. Policjanci zlokalizowali auto na trasie do stolicy i rozpoczęli jego obserwację. Interwencję przeprowadzono w okolicach Baranowa przy wsparciu mundurowych z komendy w Grodzisku Mazowieckim oraz stołecznej drogówki.

Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów

W wyniku dynamicznej akcji funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mężczyznę siedzącego za kierownicą skradzionego auta. Od kierowcy wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, a badanie alkomatem wykazało ponad 1,3 promila w jego organizmie. Wewnątrz Toyoty policjanci znaleźli również porozrzucane butelki po napojach alkoholowych. Dodatkowe sprawdzenie w bazach danych potwierdziło, że 20-latek posiada aktualne, sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Skradziony samochód z częściowo zdemontowaną deską rozdzielczą

Podczas oględzin odzyskanego pojazdu policjanci zauważyli, że elementy deski rozdzielczej zostały częściowo zdemontowane. Funkcjonariusze zabezpieczyli znalezioną w środku kamerę, nawigację, pilota samochodowego oraz rzeczy osobiste. Mundurowi ujawnili także, że tablice rejestracyjne zamontowane na Toyocie pochodzą z innego pojazdu. Samochód został odholowany na policyjny parking, natomiast zatrzymany mężczyzna trafił prosto do celi.

Zarzuty prokuratorskie i policyjny dozór dla 20-latka

Zatrzymany 20-latek usłyszał łącznie cztery zarzuty na podstawie zgromadzonych przez śledczych materiałów. Odpowie on za kradzież z włamaniem samochodu z nieprzypisanymi tablicami rejestracyjnymi oraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut kierowania autem mimo orzeczonych wcześniej sądowych zakazów. Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie, która nadzoruje postępowanie w tej sprawie, zdecydowała o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem.

Źródło: Policja.pl