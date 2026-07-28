Ich Troje miało osiem wokalistek. Oto one! Które związały się z Wiśniewskim?

Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa założyli zespół Ich Troje już pod koniec 1995 roku, ale musiało upłynąć kilka lat, by stali się absolutnie najpopularniejszą formacją muzyczną nad Wisłą. Choć duet założycielski do dziś ze sobą współpracuje, na przestrzeni ponad trzech dekad kilkakrotnie zmieniły się wokalistki grupy. Przypominamy wszystkie z nich.

Ich Troje - te wokalistki śpiewały w zespole u szczytu sławy

Pierwszą wokalistką zespołu i zarazem pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Famme. To jej głos pojawił się na pierwszych trzech albumach Ich Troje, które ukazały się do końca lat 90. Kiedy trio osiągnęło już sporą popularność, w 2000 roku zapadła decyzja o odejściu wokalistki, która postanowiła realizować karierę solową.

Do znalezienia odpowiedniej następczyni wokalistką Ich Troje miała być Justyna Majkowska, która wcześniej współpracowała z Femme, Łągwą i Wiśniewskim jako chórzystka. Ostatecznie, stała się pełnoprawną członkinią grupy będącej wówczas w szczytowym momencie kariery. Po premierze hitu "Powiedz" w 2001 roku Ich Troje zgarniali nagrodę za nagrodą, a w roku 2003 reprezentowali Polskę na Eurowizji z kultowym utworem "Keine Grenzen - Żadnych granic". Wkrótce potem i Majkowska opuściła skład, a jej następczynią została Anna Świątczak. Druga żona Michała Wiśniewskiego śpiewała w jego zespole do 2010 roku, a następnie - po przerwie - ponownie w latach 2020 - 2024.

Femme i Świątczak były żonami Wiśniewskiego. Wielkie zjednoczenie zobaczyliśmy w 2006 roku

Spośród ośmiu wokalistek Ich Troje - dwie wyszły za lidera zespołu. Magda Femme i Michał Wiśniewski starali się jak najdłużej utrzymać swoje małżeństwo w tajemnicy, by uchronić się przed zbyt dużym zainteresowaniem i nie zaszkodzić w ten sposób karierze zawodowej. Nie mieli razem dzieci.

Z kolei Anna Świątczak urodziła Wiśniewskiemu dwie córki - starszą Etiennette i młodszą Vivienne. Kiedy była w pierwszej ciąży, Ich Troje ponownie wygrali preselekcje do Eurowizji. Ku wielkiej radości fanów, na konkurs w 2006 roku pojechali nie tylko w aktualnym składzie, ale wraz z obiema poprzednimi wokalistkami - Magdą Femme i Justyną Majkowską.

Kolejne lata. Kogo Michał Wiśniewski zaprosił do zespołu?

Po rozstaniu z Anną Świątczak, Ich Troje wzbogacili się o artystki, które występowały z zespołem przez stosunkowo krótki czas w porównaniu z poprzedniczkami. Jeanette Vik i Justyna Panfilewicz należały do grupy przez kilkanaście miesięcy, a kolejnymi wokalistkami zostały Marta Milan i Agata Buczkowska. Po czteroletnim powrocie Świątczak aktualną kobiecą siłą formacji jest 21-letnia Martyna Majchrzak. Zdjęcia wszystkich ośmiu pań znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Czy Mandaryna była w Ich Troje?

Wbrew obiegowej opinii - do Ich Troje nigdy oficjalnie nie dołączyła Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz, a później - Wiśniewska. Druga żona lidera zespołu poznała się z muzykami jeszcze w latach 90., współpracując z nimi jako choreografka i tancerka. Nie była jednak członkinią grupy, ale mogła liczyć na jej wsparcie podczas indywidualnej kariery muzycznej, którą udało jej się rozkręcić.

Dziś cała Polska żyje ponownym związaniem się Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, którzy są rodzicami syna Xaviera i córki Fabienne. Dwie ostatnie żony muzyka, Dominika Tajner i Pola Wiśniewska, nie są w ogóle związane z branżą artystyczno-rozrywkową.

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