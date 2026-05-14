To ona ogłosi polskie punkty w finale Eurowizji! Znana twarz przekaże głosy naszego jury

Rozpoczął się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu, w którym uczestnicy z 35 państw zmagają się o wygraną. Kontrowersyjny jubileusz największego widowiska telewizyjnego na świecie odbywa się w cieniu bojkotu z powodu udziału Izraela. Emocji w pierwszym półfinale konkursu nie brakowało, a to dopiero początek.

Alicja Szemplińska awansowała do Wielkiego Finału

12 maja w Wiener Stadthalle rozegrał się pierwszy półfinał Eurowizji 2026. Spośród piętnastu propozycji jurorzy i telewidzowie wskazali najlepszą dziesiątkę, która ponownie pojawi się na scenie w sobotnim Wielkim Finale. Wśród szczęśliwców z największą liczbą punktów znalazła się Alicja Szemplińska ze swoim utworem "Pray". Polscy fani wstrzymali oddech, ponieważ Polska została wyczytana jako ostatni finalista!

Kto ogłosi polskie punkty? Kto w polskim jury?

Po awansie Alicji do finału dowiedzieliśmy się, kto zaprezentuje finałową punktację krajowego jury. Jak ustalił serwis "Wirtualne Media", w sobotę 16 maja na żywo z Wiedniem połączy się Ola Budka. Dziennikarka drugi raz z rzędu ogłosi ponad stu milionom widzów, kto otrzymał najwyższą notę dwunastu punktów od jury w Warszawie. Radiowa reporterka w 2025 roku współprowadziła preselekcje na antenie TVP, jak i ogłosiła na Eurowizji, że faworytem polskiego jury została Szwajcaria.

Punktacja telewidzów z Polski i innych krajów będzie tradycyjnie zsumowana i dodana do głosów jury na końcu koncertu. O tym, kto zasiadł w polskim jury, przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę, bezpośrednio po Wielkim Finale. Zgodnie z odświeżonymi zasadami, zamiast pięciorga profesjonalistów w każdej komisji zasiadło ich tym razem siedmioro, w tym co najmniej dwie osoby nie mogą przekraczać 25. roku życia. Do eurowizyjnych zawodowców ponownie można też wliczać dziennikarzy.