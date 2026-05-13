Alicja Szemplińska w życiowej formie na Eurowizji! Za jej sukcesem stoi znana trenerka

2026-05-13 9:02

Reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu Alicja Szemplińska zadbała o każdy detal swojego występu. Przed półfinałowym popisem wokalistka odbyła mordercze treningi pod okiem słynnej Ewy Chodakowskiej. Efekty tej ciężkiej pracy na scenie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przeszły najśmielsze oczekiwania!

Powrót Szemplińskiej na Eurowizję

Dla Alicji Szemplińskiej start w tegorocznej Eurowizji to szczególne wydarzenie, będące swoistą rekompensatą za przeszłość. Piosenkarka miała już bronić polskich barw w 2020 roku z piosenką "Empires", jednak tamta edycja została odwołana przez pandemię. To niepowodzenie tylko wzmocniło jej wolę walki i chęć zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Artystka doskonale zdaje sobie sprawę, że eurowizyjny występ wymaga nie tylko świetnego śpiewu, ale też doskonałej formy i charyzmy. Z tego powodu do pomocy w przygotowaniach zaprosiła legendarną Ewę Chodakowską!

Alicja Szemplińska trenowała z Ewą Chodakowską przed Eurowizją 2026

Przygotowania z popularną trenerką były niezwykle intensywne. Wokalistka nie ograniczała się do nauki choreografii, ale mocno postawiła na wzmocnienie wytrzymałości i kontroli własnego ciała. Jednym z najważniejszych etapów treningu było śpiewanie konkursowego utworu "Pray" w trakcie szybkiego marszu na bieżni. Taki zabieg miał zagwarantować jej idealne panowanie nad oddechem podczas dynamicznego występu. Dzięki temu artystka mogła połączyć skomplikowany ruch sceniczny z perfekcyjnym wykonaniem wokalnym.

Sama Ewa Chodakowska nie kryła zachwytu nad swoją podopieczną. Trenerka doceniła nieprzeciętne zdolności wokalistki, podkreślając jej wszechstronność.

"Twój talent jest nie z tej ziemi! Full pakiet. Wokal top i nie mówię o Eurowizji! Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom"

– Ewa Chodakowska zagrzewała tak Szemplińską.

Eurowizja 2026. Tak wyglądał występ Polski. Alicja Szemplińska zachwyciła w półfinale!

Półfinałowy pokaz Alicji Szemplińskiej na wiedeńskiej scenie został przyjęty niezwykle ciepło. Internet momentalnie wypełnił się pochlebnymi opiniami, a obecni na miejscu specjaliści chwalili jej głos i zachowanie na scenie. Wokalistka zachwyciła też strojem – w czarnych spodniach i błyszczącym gorsecie przypominającym zbroję, prezentowała się niczym prawdziwa wojowniczka!

