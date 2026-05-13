Alicja Szemplińska w życiowej formie na Eurowizji! Za jej sukcesem stoi znana trenerka

Powrót Szemplińskiej na Eurowizję

Dla Alicji Szemplińskiej start w tegorocznej Eurowizji to szczególne wydarzenie, będące swoistą rekompensatą za przeszłość. Piosenkarka miała już bronić polskich barw w 2020 roku z piosenką "Empires", jednak tamta edycja została odwołana przez pandemię. To niepowodzenie tylko wzmocniło jej wolę walki i chęć zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Artystka doskonale zdaje sobie sprawę, że eurowizyjny występ wymaga nie tylko świetnego śpiewu, ale też doskonałej formy i charyzmy. Z tego powodu do pomocy w przygotowaniach zaprosiła legendarną Ewę Chodakowską!

Alicja Szemplińska trenowała z Ewą Chodakowską przed Eurowizją 2026

Przygotowania z popularną trenerką były niezwykle intensywne. Wokalistka nie ograniczała się do nauki choreografii, ale mocno postawiła na wzmocnienie wytrzymałości i kontroli własnego ciała. Jednym z najważniejszych etapów treningu było śpiewanie konkursowego utworu "Pray" w trakcie szybkiego marszu na bieżni. Taki zabieg miał zagwarantować jej idealne panowanie nad oddechem podczas dynamicznego występu. Dzięki temu artystka mogła połączyć skomplikowany ruch sceniczny z perfekcyjnym wykonaniem wokalnym.

Sama Ewa Chodakowska nie kryła zachwytu nad swoją podopieczną. Trenerka doceniła nieprzeciętne zdolności wokalistki, podkreślając jej wszechstronność.

"Twój talent jest nie z tej ziemi! Full pakiet. Wokal top i nie mówię o Eurowizji! Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom"

– Ewa Chodakowska zagrzewała tak Szemplińską.

Eurowizja 2026. Tak wyglądał występ Polski. Alicja Szemplińska zachwyciła w półfinale!

Półfinałowy pokaz Alicji Szemplińskiej na wiedeńskiej scenie został przyjęty niezwykle ciepło. Internet momentalnie wypełnił się pochlebnymi opiniami, a obecni na miejscu specjaliści chwalili jej głos i zachowanie na scenie. Wokalistka zachwyciła też strojem – w czarnych spodniach i błyszczącym gorsecie przypominającym zbroję, prezentowała się niczym prawdziwa wojowniczka!