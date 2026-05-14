Matura 2026 z informatyki rozszerzonej. Co było w arkuszu cke?

Każdego roku przed maturą w sieci pojawiają się informacje o rzekomych przeciekach arkuszy CKE. Przypominamy jednak, że publikowane wcześniej „arkusze” czy „gotowe odpowiedzi” najczęściej okazują się fałszywe. CKE podkreśla, że arkusze egzaminacyjne są objęte ochroną do momentu rozpoczęcia egzaminu. Eksperci ostrzegają, by nie ufać ofertom sprzedaży „pewnych pytań” czy „oryginalnych arkuszy”. Zamiast tego warto skupić się na zadaniach, które regularnie pojawiają się na maturze z informatyki.

Matura z informatyki 2026. Jak wygląda egzamin?

Egzamin z informatyki odbywa się na poziomie rozszerzonym i trwa 210 minut. Zdający korzystają z komputera oraz wybranego wcześniej środowiska programistycznego.

W arkuszu znajdują się:

zadania algorytmiczne,

programowanie,

analiza danych,

arkusz kalkulacyjny,

bazy danych i SQL,

zadania logiczne,

elementy systemów liczbowych.

Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

Pewniaki na maturę z informatyki 2026. To warto powtórzyć

Niemal co roku w arkuszach CKE pojawiają się podobne typy zadań. Wśród najczęściej powracających tematów są:

Algorytmy i programowanie

W arkuszu z 2025 roku pojawiło się m.in. zadanie dotyczące funkcji rekurencyjnej oraz napisania algorytmu nierekurencyjnego.

Operacje na plikach i danych

W ubiegłorocznym arkuszu pojawiły się zadania polegające na analizie dużych zbiorów danych zapisanych w plikach tekstowych. Maturzyści wyszukiwali palindromy, analizowali symbole oraz wykonywali obliczenia w systemie trójkowym.

SQL i bazy danych

W arkuszu 2025 znalazło się również zadanie SQL dotyczące wyszukiwania danych w tabelach.

Systemy liczbowe i logika

CKE regularnie sprawdza też znajomość zapisu binarnego. W zeszłym roku maturzyści musieli uzupełnić działanie dodawania liczb binarnych.

Co było na maturze z informatyki 2025?

W arkuszu CKE z 2025 roku znalazły się m.in.:

funkcje rekurencyjne,

analiza symboli i palindromów,

system trójkowy,

analiza lotu drona,

arkusz kalkulacyjny i wykresy,

analiza danych o Marsie,

SQL,

pytanie o keylogger.

To właśnie na podstawie podobnych zadań maturzyści próbują przewidywać, co może pojawić się w arkuszu 2026.

Egzamin rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 210 minut, dlatego arkusze CKE oraz pierwsze sugerowane odpowiedzi powinny pojawić się około godz. 14:00. W tym artykule zamieścimy arkusze cke z informatyki rozszerzonej 2026 oraz sugerowane odpowiedzi.

