Burza po występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Kayah i Ralph Kaminski uderzają w Steczkowską?

Kayah i Ralph Kaminski komentują występ. Fani widzą atak na Justynę Steczkowską

Od momentu, gdy Alicja Szemplińska stanęła na eurowizyjnej scenie, nie brakuje gorących dyskusji. Część widzów chwali jej subtelność i wokal, inni zestawiają ją z wcześniejszymi polskimi reprezentantami. Jednak tym razem uwaga skupiła się na opiniach innych muzyków. Kayah i Ralph Kaminski nie szczędzili młodej piosenkarce komplementów, ale ich internetowe wpisy wywołały spore zamieszanie. Zaczęto doszukiwać się w nich ukrytego ataku na Justynę Steczkowską oraz jej pełen przepychu styl bycia na scenie.

Zobacz też: Takie wieści na chwilę przed Eurowizją! Totalne zawirowania. Co się stało z Alicją Szemplińską?!

39

Występ Alicji Szemplińskiej dzieli artystów. Padły mocne słowa o smoku i wygibasach

Największą lawinę domysłów uruchomił komentarz Ralpha Kamińskiego, który zareagował na opinię Kayah. Piosenkarz podkreślił, że Szemplińska zachwyciła bez użycia wymyślnych efektów i rozbudowanej scenografii.

Zobacz też: Alicja Szemplińska już po próbie prasowej! Jak poszło Polsce na ostatniej prostej przed półfinałem Eurowizji?

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.

"Powiem ci, że z całym szacunkiem, Gaja została pokonana... bez smoka" - napisał Ralph.

W sieci zawrzało. Komentarz natychmiast uznano za przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej słynnych, teatralnych występów naszpikowanych efektami. Wpisy szybko rozeszły się po internecie, dzieląc odbiorców na dwa obozy. Oliwy do ognia dolała sama Kayah, która również zaznaczyła, że siłą reprezentantki była prostota przekazu.

"I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach" - napisała z kolei Kayah.

Dla internautów przekaz był jasny. Błyskawicznie pojawiły się opinie, że gwiazdy celowo zestawiają skromny występ Szemplińskiej ze spektakularnymi, pełnymi choreografii i efektów popisami Steczkowskiej.

Co ważne, Justyna Steczkowska tuż przed półfinałem mocno kibicowała Alicji Szemplińskiej. W trakcie nagrywania "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zachęcała publiczność do aplauzu dla młodej wokalistki.

Zobacz też: Eurowizja 2026: Jak Polacy oceniają szanse Alicji Szemplińskiej? NIEZBYT optymistyczne dane

"Ala, kochana! Całe studio telewizyjne życzy ci powodzenia! Te brawa są dla ciebie i całej ekipy - obyście przeszli dalej, a najlepiej wygrali całą Eurowizję! Alaaaaaaa!" - mówiła Steczkowska.

Tym bardziej dziwi fakt, że po takich słowach wsparcia w przestrzeni publicznej zaroiło się od uszczypliwych porównań. Część osób uważa, że Kayah i Kaminski po prostu chwalą minimalizm, ale wielu widzi w tym celowy atak. W internecie trwa debata. Jedni bronią Alicji, twierdząc, że prawdziwy głos nie wymaga oprawy, inni zaś przypominają, że Eurowizja to przede wszystkim show i stają w obronie Steczkowskiej.