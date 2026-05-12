Eurowizja 2026 - WYNIKI pierwszego półfinału 12.05.2026. Które miejsce zajęła Polska?

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Czy Polska weszła do finału?

W pierwszym półfinale Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, który odbył się we wtorek 12 maja w Wiedniu, wystąpiły reprezentacje Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Litwy, San Marino, Polski i Serbii. Tylko 10 spośród 15 uczestniczących krajów wywalczyło miejsce w wielkim finale. O tym, kto awansuje dalej, decydowali widzowie, głosując za pomocą SMS-ów oraz aplikacji, a także profesjonalni jurorzy, którzy powrócili do półfinałów po trzech latach samego televotingu. Alicja Szemplińska zachwyciła publiczność swoim występem i zapewniła Polsce awans do finału Eurowizji 2026. Jej dokładne miejsce w rankingu nie jest jeszcze znane. Zostanie upublicznione po wielkim finale.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026, pierwszy półfinał - WYNIKI. Kto awansował do finału?

Kto znalazł się w gronie 10 finalistów? Oto pełna lista państw, które awansowały do finału Eurowizji 2026 po pierwszym półfinale:

Grecja

Finlandia

Belgia

Szwecja

Mołdawia

Izrael

Serbia

Chorwacja

Litwa

Polska

Eurowizja 2026 - kiedy drugi półfinał?

Na drugi półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji nie przyjdzie nam długo czekać. Zgodnie z tradycją koncert odbędzie się dwa dni po pierwszym, czyli w czwartek 14 maja 2026 roku. Start ponownie o godzinie 21:00.

Eurowizja 2026 - kiedy finał?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja 2025 roku, o godz. 21:00. To właśnie wtedy dowiemy się, jakie ostatecznie miejsce zajęła Alicja Szemplińska.