To on wygra "Taniec z gwiazdami"? Widzowie nazywają go objawieniem. Gamou Fall odniósł się do komentarzy

Gamou Fall zaczynał swoją przygodę na parkiecie "Tańca z gwiazdami" jako najmniej znany spośród uczestników wiosennej edycji show. Pod postem z ogłoszeniem aktora i modela nie brakowało złośliwych i zaczepnych komentarzy pod adresem 34-latka. Talent i pracowitość zaprowadziły jednak Gamou niemalże na szczyt tabeli, a jego paso doble, zaprezentowane w duecie z Magdaleną Tarnowską, zapisało się już na kartach historii formatu. Fall, chcąc wykorzystać zamieszanie wokół występu w dobry sposób, zdecydował się nawet na wystawienie charakterystycznego bolero na aukcję charytatywną. Ze śmiechem wyjawił, że sam zamierza wziąć udział w licytacji, bowiem kostium bardzo mu się spodobał.

Gamou Fall objawieniem "Tańca z gwiazdami"

W rozmowie z Eską Gamou Fall odniósł się do komentarzy internautów, którzy twierdzą, że ma wielkie szanse sięgnąć po zwycięstwo i jest największym objawieniem trwającej edycji show. Aktor stara się mieć dystans do tak ciepłych słów, choć oczywiście je docenia. Sprawdźcie, co powiedział nam przed kamerami.

Gamou Fall odpowiada na komentarze

Gamou Fall coraz częściej pojawia się w komentarzach widzów jako jedno z największych odkryć tej edycji "Tańca z gwiazdami". Sam zainteresowany podchodzi jednak do takich opinii z dużym dystansem. W rozmowie podkreślił, że stara się nie przywiązywać nadmiernej wagi ani do pochwał, ani do krytyki, skupiając się przede wszystkim na pracy i dobrej zabawie w programie.

Wiesz co, ja staram się na nie nie zwracać uwagi. Mam taką zasadę, że tych pochlebnych rzeczy nie biorę sobie do głowy, a tych nieprzychylnych do serca. To jest zawsze bardzo miłe, gdy ktoś o tobie dobrze mówi, ale jest zadanie do wykonania, ja świetnie bawię się tym programem. Nie chcę po prostu gdzieś z tyłu głowy mieć tej łatki, bo to mnie donikąd nie zaprowadzi. Porozmawiamy o tym po programie, o! - powiedział w rozmowie z Eską.