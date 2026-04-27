Gamou Fall zamierza licytować własne bolero! Piękny gest uczestnika TzG

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-27 15:48

Gamou Fall zdobył się na piękny gest. Aktor i model postanowił wystawić na aukcję bolero, w którym zatańczył nagrodzone czterema dziesiątkami paso doble. W rozmowie z Eską półfinalista "Tańca z gwiazdami" przyznał, że sam zamierza przystąpić do licytacji. Cały dochód ze sprzedaży elementu garderoby trafi na konto Fundacji Cancer Fighters.

Gamou Fall przekazał bolero na aukcję charytatywną
Gamou Fall ma za sobą występ, który przeszedł do historii "Tańca z gwiazdami". Mowa o zaprezentowanym przez niego i Magdalenę Tarnowską paso doble, za które otrzymali maksymalną liczbę punktów. Widząc zamieszanie, jakie wywołał ich taniec, Gamou postanowił przekuć je w coś dobrego i w kolejnym odcinku, w trakcie trwania wielkiego finału akcji Łatwoganga, poinformować o przekazaniu bolero z poprzedniego odcinka na aukcję. Pieniądze zasilą konto Fundacji Cancer Fighters, której podopieczni pojawili się na widowni. 

Gamou Fall wystawił bolero na aukcję

W rozmowie z Eską Gamou nie krył podekscytowania faktem, że podczas ostatniego dnia streama Łatwoganga udało się zebrać w sumie 250 milionów złotych. Aktor i model przyznał, że z dużym zainteresowaniem śledził przebieg akcji i postanowił sam dołożyć do niej swoją cegiełkę.

To jest ćwierć miliarda złotych! To, jak my Polacy potrafimy się jednoczyć w momentach, w których trzeba komuś pomóc, to jest nieoceniona sprawa. Jestem dumny z nas jako narodu, jak potrafimy się zmobilizować w moment, ponad podziałami, wszyscy - od popkultury po każdą przestrzeń. Peja i Tede pogodzili się po 17 latach, wiecie, o co chodzi. Jestem z nas dumny, bo nikt na świecie tego nie powtórzy - powiedział reporterowi Eski. 

TzG Gamou Fall, Hanna Żudziewicz

Gamou Fall oddał bolero na licytację

Aktor i model, razem z Hanią, przyznali, że sami będą brać udział w licytacji bolero. Gamou nie ukrywa, że element garderoby spodobał mu się już podczas przymiarek i chciał je zatrzymać dla siebie. Ostatecznie postanowił przeznaczyć część stroju na aukcję charytatywną.

Tak na fali, niezależnie, niech ono trafi w ręce kogoś, kto będzie chciał realnie pomóc. Kogoś, komu się to podobało, kto jest fanem. My też będziemy licytować. a w ogóle bardzo chciałem je mieć. Plan był taki, powiedziałem to produkcji, że zabieram je do domu. To teraz spoko, policytuję - powiedział ze śmiechem Fall. 

