Gamou Fall zamierza licytować własne bolero! Piękny gest uczestnika TzG

Gamou Fall ma za sobą występ, który przeszedł do historii "Tańca z gwiazdami". Mowa o zaprezentowanym przez niego i Magdalenę Tarnowską paso doble, za które otrzymali maksymalną liczbę punktów. Widząc zamieszanie, jakie wywołał ich taniec, Gamou postanowił przekuć je w coś dobrego i w kolejnym odcinku, w trakcie trwania wielkiego finału akcji Łatwoganga, poinformować o przekazaniu bolero z poprzedniego odcinka na aukcję. Pieniądze zasilą konto Fundacji Cancer Fighters, której podopieczni pojawili się na widowni.

W rozmowie z Eską Gamou nie krył podekscytowania faktem, że podczas ostatniego dnia streama Łatwoganga udało się zebrać w sumie 250 milionów złotych. Aktor i model przyznał, że z dużym zainteresowaniem śledził przebieg akcji i postanowił sam dołożyć do niej swoją cegiełkę.

To jest ćwierć miliarda złotych! To, jak my Polacy potrafimy się jednoczyć w momentach, w których trzeba komuś pomóc, to jest nieoceniona sprawa. Jestem dumny z nas jako narodu, jak potrafimy się zmobilizować w moment, ponad podziałami, wszyscy - od popkultury po każdą przestrzeń. Peja i Tede pogodzili się po 17 latach, wiecie, o co chodzi. Jestem z nas dumny, bo nikt na świecie tego nie powtórzy - powiedział reporterowi Eski.

TzG Gamou Fall, Hanna Żudziewicz

Aktor i model, razem z Hanią, przyznali, że sami będą brać udział w licytacji bolero. Gamou nie ukrywa, że element garderoby spodobał mu się już podczas przymiarek i chciał je zatrzymać dla siebie. Ostatecznie postanowił przeznaczyć część stroju na aukcję charytatywną.

Tak na fali, niezależnie, niech ono trafi w ręce kogoś, kto będzie chciał realnie pomóc. Kogoś, komu się to podobało, kto jest fanem. My też będziemy licytować. a w ogóle bardzo chciałem je mieć. Plan był taki, powiedziałem to produkcji, że zabieram je do domu. To teraz spoko, policytuję - powiedział ze śmiechem Fall.