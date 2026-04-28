Matura 2026. Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać egzamin?

Matura 2026. Harmonogram

Egzaminy maturalne rozpoczną się tuż po „majówce”. W poniedziałek, 4 maja 2026 na maturzystów czekają zmagania z arkuszem z języka polskiego. Następnie 5 maja (wtorek) matematyka, a 6 maja (środa) – język angielski (lub inny język nowożytny). Wszystkie pisemne sesje egzaminacyjne rozpoczną się punktualnie o godzinie 9:00. To już ostatnie dni na szybką powtórkę!

Matura 2026. Punktacja egzaminu

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w informatorze określa szczegóły dotyczące oceniania egzaminu maturalnego. Egzaminy pisemne oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zasady oceniania są jednolite, a wynik wyrażany jest w procentach. Jak podaje CKE, nie ma możliwości podważenia wyniku maturalnego na drodze sądowej, ale zdającemu przysługuje dwuinstancyjna ścieżka odwoławcza.

Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę?

Z informacji przekazanych w informatorze CKE wynika, że aby zdać egzamin maturalny, należy otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej a także przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Egzamin zostanie uznany za niezdany w momencie kiedy z jakiegoś powodu lub z powodu niesamodzielności w rozwiązywaniu zadań egzamin będzie unieważniony.

Co ważne, wyniki egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości – jeśli więc maturzysta z któregoś przedmiotu dodatkowego nie osiągnie 30%, nie oznacza to wcale, że egzamin będzie niezdany.

Za egzamin ustny z języka polskiego maturzyści mogą otrzymać maksymalnie 30 punktów. Jak podaje CKE, zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, jeżeli uzyska 30% możliwych do uzyskania, tj. 9 punktów.

Z kolei w arkuszach pisemnym do zdobycia jest 60 punktów. Aby zdać maturę z polskiego trzeba więc zdobyć co najmniej 18 punktów. Podobnie z języka angielskiego. Z matematyki do zdobycia jest natomiast 50 punktów, a więc aby zdać należy otrzymać przynajmniej 15 punktów.

