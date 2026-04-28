Julio Iglesias zaśpiewał na Eurowizji zanim był światową gwiazdą. Tak wyglądał jego start

Zanim Julio Iglesias sprzedał ponad 300 milionów płyt i stał się niekwestionowaną ikoną muzyki latynoamerykańskiej, jego największym życiowym marzeniem była kariera sportowa. W młodości ten obiecujący Hiszpan grał jako bramkarz w młodzieżowej drużynie Realu Madryt (Real Madrid Castilla) i równolegle studiował prawo na uniwersytecie.

Julio Iglesias: kariera piłkarska, która legła w gruzach

Sportowe plany uzdolnionego Hiszpana legły w gruzach jesienią 1963 roku, tuż przed dwudziestymi urodzinami, kiedy uległ on poważnemu wypadkowi samochodowemu. Uraz kręgosłupa sprawił, że Julio Iglesias został częściowo sparaliżowany i spędził niemal dwa lata na żmudnej rehabilitacji.

To właśnie wtedy jedna z pielęgniarek wręczyła mu gitarę, by pomóc w ćwiczeniu dłoni i zabiciu szpitalnej nudy. Julio, który nigdy wcześniej nie wiązał swojej przyszłości ze śpiewaniem, zaczął komponować pierwsze utwory, odnajdując w muzyce zupełnie nową drogę życia.

Droga na Konkurs Piosenki Eurowizji w Amsterdamie

Po długiej rekonwalescencji Julio Iglesias postanowił spróbować swoich sił na prawdziwej scenie. Przełomowy okazał się rok 1968, kiedy wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Benidormie, wygrywając go ze skomponowanym przez siebie utworem „La vida sigue igual” (Życie toczy się dalej). Ten sukces otworzył mu drzwi do telewizji publicznej TVE i pozwolił podpisać pierwszy kontrakt płytowy.

Prawdziwym sprawdzianem dla wschodzącej gwiazdy były jednak hiszpańskie preselekcje w 1970 roku, wyłaniające reprezentanta na 15. Konkurs Piosenki Eurowizji. Julio Iglesias wystartował w nich z melancholijną balladą „Gwendolyne”, będącą muzycznym hołdem dla jego pierwszej miłości – francuskiej dziewczyny, którą poznał jako dwudziestolatek. Utwór zdobył uznanie regionalnego jury w Hiszpanii, gwarantując młodemu wokaliście bilet do Holandii.

Czwarty w Europie, pierwszy na listach przebojów

Czy potrafisz wyobrazić sobie stres debiutanta, który staje na scenie najsłynniejszego festiwalu muzycznego przed wielomilionową publicznością? 21 marca 1970 roku w amsterdamskim RAI Congrescentrum Julio Iglesias pojawił się na ekranach jako dziewiąty z kolei. Przy akompaniamencie orkiestry pod batutą Augusto Algueró oraz wsparciu żeńskiego chórku Trío La La La, Hiszpan włożył w „Gwendolyne” całe swoje serce. Chociaż jego magnetyczna charyzma robiła ogromne wrażenie, stawka była tego wieczoru wyjątkowo silna.

Zwyciężczynią Eurowizji 1970 została zaledwie 18-letnia Dana, która z przebojem „All Kinds of Everything” wywalczyła dla Irlandii pierwsze, historyczne Grand Prix.

Iglesias zgromadził od międzynarodowych jurorów 8 punktów, co dało mu ostatecznie wysokie, 4. miejsce. Zremisował na tej pozycji z reprezentantami Francji oraz Szwajcarii.

Co warto wiedzieć, w tej edycji wzięło udział zaledwie 12 państw – część krajów zbojkotowała konkurs w ramach protestu przeciwko ubiegłorocznemu remisowi aż czterech piosenek.

Choć wokalista nie stanął na podium, występ w Amsterdamie okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Piosenka stała się jego pierwszym numerem jeden na hiszpańskich listach przebojów, a sam artysta nagrał „Gwendolyne” w aż pięciu językach: hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

Eurowizja: muzyczna trampolina, która stworzyła króla sceny

Z perspektywy czasu, w którym jesteśmy teraz – w 2026 roku – doskonale wiemy, że format Konkursu Piosenki Eurowizji potrafi wykreować światowe fenomeny. Eurowizja pomogła rozpocząć wielką karierę nie tylko Julio Iglesiasowi, ale też szwedzkiej grupie ABBA cztery lata później czy Céline Dion w 1988 roku. Dla Hiszpana występ w Amsterdamie był po prostu pierwszym tak znaczącym oknem na światowy rynek muzyczny.

Wielki przełom dekady

Mimo ogromnego rozgłosu, jaki przyniosła mu „Gwendolyne”, z czasem Julio Iglesias przestał wykonywać ją na żywo, traktując ten utwór jako nostalgiczny, zamknięty rozdział z początków swojej scenicznej drogi. Jednak doświadczenie zebrane pod skrzydłami telewizji publicznej zaprocentowało błyskawicznie. Już dwa lata później wylansował megahit „Un canto a Galicia”, a w 1973 roku świętował sprzedaż ponad 10 milionów płyt. To właśnie eurowizyjna scena z lat 70. przedstawiła światu romantyczny głos, za którym wkrótce pokochały go miliony fanów.

