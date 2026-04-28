Rozsyp pod krzakami malin jeszcze przed majówką. Latem zbierzesz pełne wiadra słodkich owoców

Jak pielęgnować maliny wiosną, by latem obrodziły?

W Polsce uprawa malin nie należy do najtrudniejszych zadań, w czym pomagają nam sprzyjające warunki klimatyczne oraz dobrej jakości gleby. Krzewy te nie są przesadnie wymagające, a w zamian odwdzięczają się wyśmienitymi owocami, którymi możemy cieszyć się przez znaczną część lata. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę dostępnych na rynku odmian, niemal każdy może znaleźć miejsce w swoim ogrodzie na chociażby jeden krzaczek. Należy jednak pamiętać, że im troskliwiej zaopiekujemy się roślinami, tym bardziej imponujące zbiory na nas czekają. Poza zagwarantowaniem odpowiedniego nasłonecznienia, regularnego podlewania oraz wiosennego cięcia pędów, kluczowe jest dostarczenie malinom niezbędnych składników pokarmowych. To one budują odporność krzewów na ataki szkodników i choroby. Dlatego nie zwlekaj i jeszcze przed rozpoczęciem majówki rozsyp pod malinami fusy z kawy. Zobaczysz, że za kilka tygodni kosze zapełnią się dorodnymi owocami.

Fusy z kawy pod maliny. Naturalny nawóz na obfite plony

Stworzenie naturalnego nawozu dla malin jest banalnie proste, a w dodatku nic nie kosztuje. Wystarczy zachować resztki po zaparzeniu ulubionej małej czarnej. Zamiast wyrzucać fusy do śmieci, rozsyp je dookoła malinowych krzewów i lekko wmieszaj w wierzchnią warstwę ziemi. Ten kawowy odpad to prawdziwa skarbnica cennych minerałów: azotu, fosforu i potasu, które doskonale wchłaniają się z gleby. Azot jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu fotosyntezy, podczas gdy fosfor z potasem stymulują rozwój i wzmacniają system korzeniowy roślin. Ponadto, fusy z kawy wykazują delikatne działanie zakwaszające podłoże, co idealnie odpowiada specyficznym wymaganiom malin. Regularne stosowanie tego domowego specyfiku to gwarancja obfitego owocowania w sezonie letnim.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

Gdzie posadzić maliny? Kluczowe zasady uprawy w ogrodzie

Dla optymalnego wzrostu maliny potrzebują stanowisk dobrze nasłonecznionych i zacisznych, chroniących przed silnymi podmuchami wiatru. Preferują żyzne, przepuszczalne podłoże o lekko kwaśnym odczynie (pH w przedziale 5,5–6,5). Niezmiernie istotne jest dbanie o odpowiedni poziom wilgotności. Krzewy malin potrzebują systematycznego podlewania, ze szczególnym uwzględnieniem okresów bezdeszczowych oraz czasu zawiązywania i dojrzewania owoców. Zaleca się nawadnianie w godzinach porannych bądź wieczornych, starając się przy tym nie moczyć liści. Nie można również zapominać o regularnym usuwaniu chwastów z otoczenia krzewów, co zapobiegnie walce o cenną wodę i substancje odżywcze zawarte w glebie.

Kiedy przycinamy i jak dbamy o krzewy? Posłuchaj eksperta