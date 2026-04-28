Karmelizowany banan zapowiada lato w Starbucks

Zimne napoje w Starbucks dostępne są przez cały rok, jednak to końcówka kwietnia otwiera sezon na ich największą popularność. Wraz ze wzrostem temperatur Goście coraz chętniej stawiają na lekkość i świeżość a marka ma w ofercie naprawdę szeroki wybór.

Owocowy smak lata w roli głównej

Tego lata Starbucks stawia na karmelizowanego banana, który nadaje napojom deserowy, a jednocześnie lekki charakter. Iced Caramelised Banana Flavour Latte łączy Starbucks Blonde® Espresso Roast, mleko i sos o smaku karmelizowanego banana, a całość zwieńczy jedwabista pianka smakowa. Pozycja dostępna jest również w wersji na ciepło – dla tych, którzy wciąż potrzebują rozgrzania się. Iced Caramelised Banana Flavour Oat Shaken Espresso to kremowa kompozycja kawy, z kolei Iced Caramelised Banana Flavour Matcha Latte to tropikalny twist na bazie zielonej herbaty, w którym jej charakterystyczny smak spotyka się z owocową nutą banana.

„Tego lata chcieliśmy zaprosić gości do świata smaków, które jednocześnie przywołują wspomnienia i zaskakują. Karmelizowany banan to nutka nostalgii w nowoczesnym wydaniu - doskonale komponuje się zarówno z intensywnym espresso, jak i delikatną matchą, tworząc kremową, wyraźnie letnią gamę napojów, idealną na długie, słoneczne dni” – mówi Olga Wettler, Starbucks Communication & PR Manager CE.

Wyjątkowy smak dla kawoszy

W ofercie Starbucks pojawiają się także propozycje dla miłośników intensywnych, wyrazistych aromatów. Ristretto Mocha to połączenie shotów ristretto na bazie Starbucks® Signature Espresso Roast z sosem mocha, uzupełnione gorącym, aksamitnym mlekiem i posypką kakaową – serwowane w mniejszej filiżance, która zapewnia wyraźny kawowy akcent na dobry początek dnia. Z kolei Brown Sugar Long Black łączy shoty ristretto z syropem z brązowego cukru i gorącą wodą, tworząc zbalansowaną, pobudzającą kompozycję o delikatnie słodkim profilu.

Pełne orzeźwienie

Starbucks, oprócz bananowych twistów, wprowadza do kawiarni kolejne owocowe nowości, które dodają jeszcze więcej koloru!

Dla tych, którzy mają ochotę na bąbelkowe pobudzenie, Starbucks przygotował Sparkling Very Berry Espresso Tonic, czyli połączenie musującego toniku o smaku owoców leśnych z charakterystycznym Starbucks® Signature Espresso oraz kawałkami liofilizowanych truskawek. Do sezonowych propozycji dołączają również odświeżone Frappuccino®, wyróżniające się kremową konsystencją i warstwowymi smakami. Strawberry Matcha Cloud Frappuccino® Blended Beverage to wyraziste połączenie herbacianej matchy, syropu o smaku waniliowym, mleka i lodu, uzupełnione warstwą kremowej pianki o smaku soczystych truskawek. Z kolei Caramel Mocha Cloud Frappuccino® Blended Beverage łączy bogate nuty czekolady i karmelu — przygotowywany jest na bazie kawy Frappuccino® Roast, sosu mocha, mleka i lodu, a całość zwieńczona jest puszystą pianką i sosem o smaku karmelowym.

Z kolei fanów kultowego Starbucks Refresha® drink w sezonie letnim ucieszy nowość – Cherry & Pomegranate Starbucks Refresha® drink pełen wyrazistych, słodkawych nut wiśni i granatu, zmieszany z lodem oraz plasterkami liofilizowanych wiśni, tworząc idealne połączenie na ciepłe dni.

Ale to nie wszystko – Starbucks po raz pierwszy przygotował mieszankę stworzoną specjalnie z myślą o kawach na zimno. Starbucks® Iced Coffee Blend o delikatnym profilu, z wyczuwalnymi nutami mlecznej czekolady i słodyczą brązowego cukru, to nowa mieszanka ziaren z Ameryki Łacińskiej. Została opracowana tak, aby doskonale smakować w wersji serwowanej na zimno.

Słodkie przyjemności

Starbucks dla swoich gości przygotował nie tylko różnorodne napoje, ale także i przekąski, które idealnie wpisują się w wakacyjny klimat. Wśród propozycji znalazły się m.in. bezglutenowy baton owsiany z karmelem, kolorowe Żelki Syrenki i Żelki Meteoryty, a także efektowny Torcik Summer. Miłośnicy deserów mogą sięgnąć po Mini serniki w smakach banan-karmel oraz kokos-ananas, a także po Ciastko malinowe czy Bułeczkę truskawka-cytryna – lekkie, sezonowe propozycje stworzone z myślą o letnich przyjemnościach.

Twoje chwile z kubkiem Starbucks

Wszystkie napoje z oferty dostępne są również do kupienia w nowych kubkach, tumblerach i termosach z letniej kolekcji Starbucks. Zarówno klasyczne kubki, jak i te z najnowszej, letniej linii inspirowanej sezonem, dają możliwość skorzystania ze zniżki „Z własnym kubkiem”, która zapewnia 2 zł rabatu na dowolny napój oraz pozwala uniknąć dopłaty za jednorazowe opakowania.

Nowości dostępne w kawiarniach marki od 28 kwietnia!

