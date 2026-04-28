Kruczki i pułapki pod kontrolą. Warszawski OIRP rozwija kampanię „Z radcą prawnym…”

Po pierwszej odsłonie, w której odbiorcy poznali smoka, ducha i psa – symbole problemów prawnych – kampania rozwija się o nowych bohaterów i kolejne konteksty. W centrum komunikacji pozostaje radca prawny jako przewodnik, który pomaga klientom zrozumieć zawiłości prawa oraz odzyskać poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad sytuacją.

W wiosennej kampanii, warszawski OIRP rozwija dotychczasowy przekaz, wprowadzając nowych bohaterów - kruka i pająka. Symbolizują oni sytuacje, w których problemy prawne pojawiają się w sposób nieoczywisty – jako nieprzewidziane komplikacje lub zawiłe zależności ukryte w pozornie prostych sprawach, takich jak podpisanie umowy. Za koncept i realizację kampanii odpowiada agencja CretiveHarder.

– Zakres naszych usług jest bardzo szeroki. Wspieramy klientów przy codziennych problemach, których rozwiązanie wymaga zmierzenia się z często zawiłymi i niezrozumiałymi przepisami prawa – wyjaśnia radca prawny Anna Sękowska, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Nowa odsłona kampanii i kolejne obszary wsparcia prawnego

Nowe motywy znalazły odzwierciedlenie m.in. w kreacjach radiowych emitowanych, które w przystępny sposób pokazują, jak łatwo można zetknąć się z problemem prawnym oraz jak istotne jest odpowiednio wczesne skorzystanie z pomocy specjalisty.

– Zależy nam na tym, aby pokazywać, że problemy prawne nie zawsze są oczywiste i często pojawiają się w najmniej spodziewanym momencie. Właśnie dlatego tak istotne jest korzystanie z pomocy radcy prawnego odpowiednio wcześnie – zanim sytuacja się skomplikuje – podkreśla radca Anna Sękowska.

Kampania obecna w codziennym życiu mieszkańców regionu

Kontynuacja kampanii znacząco wzmacnia obecność w przestrzeni publicznej. Kreacje pojawiają się w środkach transportu i przestrzeni miejskiej, towarzysząc odbiorcom w ich codziennych aktywnościach: w pociągach Kolei Mazowieckich, w przestrzeni metra, w kampanii radiowej oraz w kanałach digitalowych i mediach społecznościowych.

Dzięki szerokiemu zasięgowi kampania dociera do odbiorców w naturalnych momentach dnia, budując świadomość roli radcy prawnego jako specjalisty dostępnego na co dzień.

Edukacja i profilaktyka prawna

Kampania OIRP ma również silny wymiar edukacyjny. Przypomina, że profesjonalna pomoc prawna jest potrzebna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także na etapie podejmowania decyzji – zanim pojawią się problemy.

– Podpisując jakąkolwiek istotną umowę, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Język prawniczy bywa skomplikowany, a konsultacja z radcą prawnym pozwala zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji i uniknąć błędów, które mogą mieć długotrwałe skutki – podkreśla radca Anna Sękowska.

Radcowie prawni wspierają klientów w szerokim zakresie spraw – od bieżących konsultacji i opinii prawnych, przez analizę dokumentów, aż po reprezentację przed sądami i urzędami.

SzukajRadcy.pl – bezpieczny dostęp do pomocy prawnej

Integralnym elementem kampanii jest promocja serwisu SzukajRadcy.pl – certyfikowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych wyszukiwarki, która umożliwia szybkie znalezienie sprawdzonego radcy prawnego.

Portal pozwala wyszukiwać specjalistów według lokalizacji i specjalizacji, a także zapoznać się z ich doświadczeniem oraz danymi kontaktowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo znaleźć profesjonalne wsparcie dopasowane do swoich potrzeb.

