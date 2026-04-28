Daria Abramowicz na gali Herosi WP. Zaskakująca rola psycholożki Igi Świątek

Ostatnie tygodnie przyniosły zauważalną nieobecność Darii Abramowicz w sztabie szkoleniowym Igi Świątek. Uznana trenerka mentalna nie towarzyszyła byłej liderce światowego rankingu podczas treningów na Majorce oraz w trakcie prestiżowych turniejów WTA rozgrywanych w Stuttgarcie i Madrycie. Taka sytuacja szybko wywołała ożywione dyskusje wśród fanów tenisa oraz wygenerowała lawinę medialnych domysłów. Aby uciąć wszelkie spekulacje, głos w sprawie zabrała Daria Sulgostowska, PR-menedżerka triumfatorki Wimbledonu, która stanowczo zaprzeczyła pogłoskom.
"Darii Abramowicz nie ma w Madrycie, ma obecnie sprawy zdrowotne - wyjaśniła Daria Sulgostowska. "To normalne, że team rotuje i nie jest to nic nadzwyczajnego. A wszelkiego rodzaju plotki z tym związane są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki, która skupia się na przygotowaniu sportowym" - dodała.
Powrót wykwalifikowanej psycholożki do boku Igi Świątek zaplanowano dopiero na nadchodzące zmagania w Rzymie. Zanim to jednak nastąpi, specjalistka wykorzystała wolny czas na udział we wspomnianym plebiscycie Herosi organizowanym przez portal WP SportoweFakty. Choć nie była nominowana do żadnego sportowego lauru, z dumą stanęła na scenie, aby reprezentować jedną ze swoich stałych klientek. Statuetka trafiła bowiem do rąk Ewy Pajor, wybitnej reprezentantki kraju w piłce nożnej i gwiazdy katalońskiej FC Barcelony.
- Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Jestem ogromnie dumna i szczęśliwa z tego, jak piłka nożna rozwija się zarówno na świecie, jak i w Polsce. Mam nadzieję, że ta nagroda również przyczyni się do rozwoju kobiecego sportu. Wszystkim kibicom, którzy wspierają kobiecy sport, dziękuję - powiedziała Ewa Pajor, zwracając się do wszystkich zebranych podczas łączenia.
Podczas gali trenerka zaprezentowała się w bardzo stonowanej, ale niezwykle szykownej kreacji. Jej wygląd odzwierciedlał profesjonalizm oraz wewnętrzną równowagę, czyli cechy niezbędne w codziennym wspieraniu wybitnych sportowców na arenie międzynarodowej.