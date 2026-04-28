Daria Abramowicz na gali Herosi WP. Zaskakująca rola psycholożki Igi Świątek

Spis treści Stylizacja Darii Abramowicz na gali. Zobacz zdjęcia słynnej psycholożki Igi Świątek

Trenerka mentalna Igi Świątek zaszczyciła swoją obecnością uroczystość rozdania nagród Herosi WP SportoweFakty.

Psycholożka pojawiła się na scenie, aby odebrać statuetkę przeznaczoną dla piłkarki Ewy Pajor, tymczasem jej absencja na turniejach tenisowych stała się powodem plotek.

Szczegóły dotyczące stylizacji Darii Abramowicz oraz informacje o jej najbliższych zawodowych krokach można znaleźć w dalszej części tekstu.

Ostatnie tygodnie przyniosły zauważalną nieobecność Darii Abramowicz w sztabie szkoleniowym Igi Świątek. Uznana trenerka mentalna nie towarzyszyła byłej liderce światowego rankingu podczas treningów na Majorce oraz w trakcie prestiżowych turniejów WTA rozgrywanych w Stuttgarcie i Madrycie. Taka sytuacja szybko wywołała ożywione dyskusje wśród fanów tenisa oraz wygenerowała lawinę medialnych domysłów. Aby uciąć wszelkie spekulacje, głos w sprawie zabrała Daria Sulgostowska, PR-menedżerka triumfatorki Wimbledonu, która stanowczo zaprzeczyła pogłoskom.

"Darii Abramowicz nie ma w Madrycie, ma obecnie sprawy zdrowotne - wyjaśniła Daria Sulgostowska. "To normalne, że team rotuje i nie jest to nic nadzwyczajnego. A wszelkiego rodzaju plotki z tym związane są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki, która skupia się na przygotowaniu sportowym" - dodała.

Powrót wykwalifikowanej psycholożki do boku Igi Świątek zaplanowano dopiero na nadchodzące zmagania w Rzymie. Zanim to jednak nastąpi, specjalistka wykorzystała wolny czas na udział we wspomnianym plebiscycie Herosi organizowanym przez portal WP SportoweFakty. Choć nie była nominowana do żadnego sportowego lauru, z dumą stanęła na scenie, aby reprezentować jedną ze swoich stałych klientek. Statuetka trafiła bowiem do rąk Ewy Pajor, wybitnej reprezentantki kraju w piłce nożnej i gwiazdy katalońskiej FC Barcelony.

- Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Jestem ogromnie dumna i szczęśliwa z tego, jak piłka nożna rozwija się zarówno na świecie, jak i w Polsce. Mam nadzieję, że ta nagroda również przyczyni się do rozwoju kobiecego sportu. Wszystkim kibicom, którzy wspierają kobiecy sport, dziękuję - powiedziała Ewa Pajor, zwracając się do wszystkich zebranych podczas łączenia.

Podczas gali trenerka zaprezentowała się w bardzo stonowanej, ale niezwykle szykownej kreacji. Jej wygląd odzwierciedlał profesjonalizm oraz wewnętrzną równowagę, czyli cechy niezbędne w codziennym wspieraniu wybitnych sportowców na arenie międzynarodowej. Uwiecznione na fotografiach momenty z tego wydarzenia udostępniamy do obejrzenia.