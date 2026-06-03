To na tym zarobiła pierwszy milion! Doda mówi wprost. Nie na muzyce

Kariera Dody pełna była wzlotów i upadków, jednak artystka za każdym razem znajdowała w sobie siłę, by zawalczyć o realizację kolejnych celów i do dziś prężnie działa na polskim rynku muzycznym. Jej ostatnie dokonania zawodowe, takie jak płyta "Aquaria", serial dokumentalny "Doda" czy singiel "Pamiętnik", okazały się wielkimi hitami. Przed Dodą również koncert na PGE Narodowym w Warszawie, zapowiedziany na sierpień 2027 roku.

Zarobki Dody

Nie jest tajemnicą, że Doda to jedna z najlepiej opłacanych gwiazd polskiego show-biznesu. Artystka nie ukrywa, że za całoroczne kampanie reklamowe życzy sobie nawet milion złotych. Muzyka nie jest jej głównym źródłem dochodu. Zapytana w wywiadzie dla Eski, na czym przede wszystkim zarabia, powiedziała:

Na pewno nie na muzyce. Myślę, że na wszystkich pobocznych moich biznesach. Nigdy na muzyce nie zarabiałam, a wręcz dokładałam do tego. Wszystkie moje występy, wszystkie moje show, mimo że dostawałam największą stawkę, wszystko szło na wszystkich innych dookoła - stroje, tancerze, pirotechnika, scenografia. To było zawsze dla mnie najważniejsze. Nawet trasy koncertowe to była kwestia inwestowania w to, dokładania i czerpania z tego ogromnej satysfakcji. Jak oglądam teraz te DVD koncertowe, to wiem, że nikt tego lepiej nie zrobi, a jeżeli zrobi, to mając za sobą zaplecze w postaci kampanii reklamowych, banków, niesamowitych sponsorów, których ja nigdy nie miałam.

Teraz, również w rozmowie z serwisem ESKA.pl, Doda wyjawiła natomiast, na czym zarobiła swój pierwszy milion.

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują

To na tym Doda zarobiła pierwszy milion

Doda nie miała łatwego debiutu. Wokalistka dość długo walczyła o swoją pozycję w branży. Przełomem dla jej kariery zawodowej okazała się wygrana podczas Sopot Festival 2005 z utworem "Znak Pokoju". Po tym jednym występie wszystko się zmieniło. Doda, jako jedna z pierwszych, wykorzystała potęgę internetu do promocji siebie i swojej twórczości. Niektórzy twierdzą nawet, że gwiazda była prekursorką dzisiejszych influencerów i użytkowników platformy Only Fans.

Faktycznie, mogło tak być. Można było kupować nagrania z wakacji. Nie wiem, czy pamiętasz, ale miałam całą serię swoich dzwonków na telefon. Można było sobie zamawiać moją pocztę głosową, gry "Śledź przygody Miśka Dody". No, pamiętam. Pierwszy milion na tym zarobiłam - wyznała Doda w rozmowie z dziennikarzem ESKA.pl za kulisami See Bloggers.