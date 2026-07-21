W sierpniu czeka nas na niebie prawdziwy spektakl. Koniecznie spójrz w niebo tego wieczora

Już w sierpniu niebo rozświetli jedno z najbardziej wyczekiwanych astronomicznych zjawisk roku, oferując spektakl dziesiątek "spadających gwiazd".

Przygotuj się na niezapomniany deszcz meteorów, który zachwyca obserwatorów na całym świecie, osiągając swoje maksimum w jedną konkretną noc.

Sprawdź, kiedy dokładnie spojrzeć w niebo i jak przygotować się do obserwacji, aby nie przegapić tego niezwykłego widowiska.

Choć potocznie mówi się o spadających gwiazdach, w rzeczywistości Perseidy nie mają z gwiazdami nic wspólnego. Są to meteory - niewielkie drobiny pyłu i skał pozostawione w przestrzeni kosmicznej przez kometę Swift-Tuttle. Gdy Ziemia podczas swojej corocznej wędrówki wokół Słońca przecina strumień tych cząstek, wpadają one do atmosfery z ogromną prędkością, sięgającą około 59 km/s. Tarcie o powietrze powoduje ich rozgrzanie i spalenie, a na niebie pojawiają się jasne smugi światła, które zachwycają obserwatorów na całym świecie. Nazwa roju pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza. To właśnie z jego okolic na niebie meteory zdają się wylatywać, choć w rzeczywistości jest to jedynie efekt perspektywy.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Perseidy 2026 - kiedy będą widoczne spadające gwiazdy?

Noc Perseidów dla wielu osób to także doskonała okazja, by przypomnieć sobie popularny zwyczaj wypowiadania życzeń na widok "spadającej gwiazdy". Kiedy zatem obserwować niebo, aby zobaczyć ten spektakl? Perseidy są aktywne od połowy lipca, a dokładnie od 17 dnia miesiąca do 24 sierpnia 2026 roku, jednak największa liczba meteorów pojawia się właśnie podczas sierpniowego maksimum, które przypada na noc z 12 na 13 sierpnia 2026. Właśnie wtedy warto zerknąć w niebo.

Gzie najlepiej obserwować Perseidy w 2026 roku?

Najlepszych warunków do obserwacji należy szukać z dala od miejskich świateł. Im ciemniejsze niebo, tym większa szansa na dostrzeżenie nawet słabszych meteorów. Nie są potrzebne teleskopy ani lornetki - wręcz przeciwnie, najlepiej obserwować niebo gołym okiem. Warto znaleźć miejsce z odsłoniętym horyzontem, wygodnie się położyć lub usiąść i pozwolić oczom przyzwyczaić się do ciemności przez około 20-30 minut.

Najwięcej meteorów można dostrzec po północy, gdyż właśnie wtedy radiant roju znajduje się wyżej nad horyzontem. To właśnie wtedy niebo może rozświetlać nawet kilkadziesiąt jasnych smug w ciągu godziny. Wśród nich mogą pojawić się także wyjątkowo efektowne bolidy - bardzo jasne meteory pozostawiające za sobą świetlisty ślad widoczny przez kilka sekund.

Dla wielu obserwatorów sierpniowy deszcz Perseidów wciąż pozostaje jednym z najbardziej magicznych spektakli, jakie można podziwiać bez wychodzenia poza granice naszej planety.

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