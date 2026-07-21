Gwiazdor Realu Madryt po operacji plastycznej twarzy. Fani nie wierzą własnym oczom!

Vinicius Junior i operacja twarzy. Tak zmienił się gwiazdor Realu Madryt

Podczas mundialu Vinicius Junior stanowił jeden z głównych filarów swojej reprezentacji. Niestety, jego marzenia o pucharze zostały przerwane po bolesnej przegranej w 1/8 finału z drużyną Norwegii. Aby ukoić nerwy po sportowym zawodzie, napastnik Canarinhos i Realu Madryt poleciał do Europy, decydując się na wypoczynek we Włoszech. Towarzystwa dotrzymywała mu Virginia Fonseca. Para niedawno odnowiła swoją relację po głośnym rozpadzie związku pod koniec sezonu piłkarskiego. Zaledwie kilka dni po wyjeździe, jego ukochana udała się z powrotem do Brazylii na otwarcie własnego klubu fitness w Goianii. To właśnie tam Vinicius zaprezentował swój nowy wygląd całemu światu.

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Najnowsze fotografie opublikowane w sieci momentalnie wzbudziły ogromne kontrowersje. Internauci snuli domysły, że to manipulacja wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Szybko jednak potwierdzono prawdziwość materiałów. Na swoim profilu ujęciem z Vinim pochwaliła się sama Virginia. Wcześniej skrzętnie unikała pokazywania partnera w trakcie ich włoskich wakacji. Wszystko wskazuje na to, że sportowiec wracał do zdrowia po inwazyjnym zabiegu.

Z faktu wykonania zabiegu zwierzył się w internecie również brazylijski chirurg plastyczny dr Alessandro Alarcao. Medyk wyraził wdzięczność piłkarzowi za wybór jego kliniki, chwaląc przy tym osobowość pacjenta. Niestety, niedługo po publikacji post nagle został skasowany z jego konta. Warto wspomnieć, że partnerka zawodnika – Virginia Fonseca – również korzystała w przeszłości z usług tego samego lekarza.

W sieci informacje rozprzestrzeniają się jednak w mgnieniu oka i nie trzeba było długo czekać na reakcję mediów na całym świecie. Według relacji brazylijskich dziennikarzy napastnik Realu Madryt zdecydował się na korektę kształtu żuchwy. Miało to na celu zarysowanie mocniejszych rysów twarzy, co widać już na pierwszy rzut oka. Fani madryckiego klubu muszą więc przyzwyczaić się do odmienionego oblicza Viniciusa, którego oglądają w swoich barwach już blisko dekadę!

🚨 JUST IN: Vini Jr. underwent a CHIN HARMONIZATION surgery in Brazil yesterday . @tmcesporte pic.twitter.com/jhnUAo9Lty— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 20, 2026