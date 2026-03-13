To już pewne! Boy George wystąpi na Eurowizji 2026. Nie uwierzycie, jaki kraj reprezentuje

Boy George zyskał rozgłos w latach 80. jako wokalista popularnej grupy Culture Club. Artysta do dziś wywołuje sporo emocji swoją charyzmą, wypowiedziami czy niezwykle oryginalnym wizerunkiem. Mało kto spodziewał się jednak, że w tym roku za cel obierze sobie Konkurs Piosenki Eurowizji...

Eurowizja 2026. Boy George wystąpi w konkursie dla San Marino

Gwiazdor połączył siły z włoską piosenkarką Senhit, która już trzykrotnie reprezentowała na międzynarodowej scenie niewielką republikę San Marino. Duet wystartował z utworem "Superstar" i w finale sanmaryńskich preselekcji zdobył bilet do Wiednia. Propozycja pokonała między innymi Magdalenę Tul z Polski.

Boy George nie pojawił się jednak na scenie konkursu. Widzowie i jurorzy zobaczyli na ekranie jego wizualizację, a partia wokalna... wywołała emocje. Niektórzy zarzucili, że zamiast prawdziwego śpiewu legendy lat 80. słyszalny był wokal wygenerowany przez AI lub śpiew Senhit w obniżonej tonacji. Podczas imprezy promocyjnej w greckich Salonikach reprezentantka San Marino potwierdziła jednak, że Boy George pojawi się z nią na scenie Eurowizji. Wspólne próby mają ruszyć wkrótce.

Senhit to weteranka imprezy. Pobije swój wynik z brytyjskim gwiazdorem?

Czterokrotna reprezentantka San Marino nie po raz pierwszy chce podbić Europę duetem z legendarnym piosenkarzem. W 2021 roku zaskoczyła, startując z utworem "Adrenalina" we współpracy ze znanym amerykańskim raperem. Mimo ogromnego zainteresowania i dwunastu punktów od polskiego jury - Senhit i Flo Rida zajęli dopiero 22. miejsce. Wcześniej artystka odpadła w tym samym półfinale Eurowizji 2011, w którym wyeliminowana została też wspomniana Magdalena Tul, oraz miała reprezentować San Marino na odwołanym konkursie w 2020 roku. Czas pokaże, czy w Wiedniu osiągnie swój najlepszy rezultat, czyli minimum 21. miejsce w finale...

Boy George wciąż szokuje. Ostatnio poparł AI w muzyce

64-letni Brytyjczyk był kontrowersyjną postacią ponad 40 lat temu, ale emocje wywołuje nadal. Ostatnio bez ogródek przyznał, że sztuczna inteligencja ułatwia mu tworzenie nowej muzyki i z jej pomocą przygotował już ogromną ilość nowego materiału dla swoich fanów. W podcaście "Happy Place" Boy George ujawnił, że ma gotowe pięć albumów z utworami wygenerowanymi przez algorytmy AI. Co więcej, zaskoczył stwierdzeniem w temacie wypierania ludzi przez technologię.

"Sztuczna inteligencja jest genialna. Nie ma się czego bać. Mówię wszystkim: jeśli zastąpi cię robot, to znaczy, że nie starałeś się wystarczająco" - skwitował.

Eurowizja 2026 - o konkursie

San Marino zaprezentuje podczas drugiej połowy pierwszego półfinału, który odbędzie się 12 maja w arenie Wiener Stadthalle. Drugi półfinał zobaczymy 14 maja, a w finał - 16 maja. W jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji uczestniczy tylko 35 państw w obliczu fali rezygnacji po dopuszczeniu do dalszego udziału Izraela. Wiedeń został gospodarzem po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

