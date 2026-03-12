Alicja Szemplińska z utworem "Pray" wystąpi 12 maja w półfinale Eurowizji 2026. To decyzja fanów konkursu oraz widzów polskich preselekcji, którzy głosowali przez SMS oraz aplikację TVP VOD. Przed niedoszłą reprezentantką Polski w 2020 roku niespełna dwa miesiące przygotowań, a w sieci trwają już na dobre spekulacje. Czy Alicja będzie w finale? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję.

Eurowizja 2026: znamy całą konkurencję Polski. Z kim rywalizujemy w półfinale?

11 marca ukazały się ostatnie piosenki wybrane na tegoroczną edycję konkursu. Łącznie udział bierze tylko 35 państw - najmniej od 2003 roku, ponieważ aż 5 europejskich nadawców wycofało się z imprezy w związku z dalszym udziałem Izraela.

Alicja Szemplińska wystąpi w drugiej połowie pierwszego półfinału, który obejrzymy 12 maja. Jej utwór "Pray" to jedna z niewielu propozycji z nurtu R&B w 70-letniej historii Eurowizji. W tym samym półfinale wystąpi szereg faworytów do wygrania całego konkursu: Finlandia, Grecja, Izrael oraz Szwecja. Wśród pewniaków wymieniany jest też mołdawski raper Satoshi. Na scenę Eurowizji powracają Senhit z San Marino oraz kultowy zespół Vanilla Ninja. O awans starają się razem z Polską także kraje byłej Jugosławii, Belgia, Litwa, Gruzja i Portugalia.

ZOBACZ TEŻ: Zagraniczne reakcje na Polskę na Eurowizji 2026. Tak oceniają "Pray" Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska w typowaniach

Przed preselekcjami w TVP notowania Polski w zakładach bukmacherskich sukcesywnie spadały. W dniu ich emisji nasze szanse na wygraną w Wiedniu wynosiły mniej niż 1% i dawały 29. miejsce na liście. Po wyborze Alicji niewiele się zmieniło, jednak optymistyczne co do awansu są głosowania fanów Eurowizji. Popularne ankiety dają Polsce mniej więcej ósme miejsce w półfinale.

26

Polska w finale Eurowizji według AI?

O przewidzenie dokładnych rezultatów pierwszego półfinału zapytaliśmy AI. Sztuczna inteligencja przedstawiła punktację z każdego kraju zarówno w głosowaniu jury, jak i telewidzów. W 2026 roku do głosu w półfinałach powracają powiększone do siedmiu członków profesjonalne komisje. Pozostała połowa punktacji należy do publiki. Czy Alicja Szemplińska ma szanse na finał? Algorytmy AI na podstawie aktualnych zakładów i rankingów oraz statystyk z poprzednich lat przewidują dla Polski siódme miejsce i awans do finału. Według AI, "Pray" będzie szóste zdaniem jury i dziewiąte zdaniem widzów. Czas pokaże, na ile trafna jest to prognoza.

ZOBACZ TEŻ: Alicja Szemplińska jest dziewczyną rapera! Kim jest ukochany reprezentantki Polski na Eurowizji 2026?

Pełne wyniki przewidziane przez sztuczną inteligencję są następujące:

Szwecja - 321 pkt Grecja - 293 pkt Finlandia - 282 pkt Izrael - 212 pkt Chorwacja - 152 pkt Serbia - 140 pkt Polska - 126 pkt Litwa - 122 pkt Belgia - 111 pkt Mołdawia - 106 pkt Czarnogóra - 60 pkt Estonia - 37 pkt Gruzja - 32 pkt Portugalia - 31 pkt San Marino - 5 pkt

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.