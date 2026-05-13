E8 z angielskiego 2026. To PYTANIE WYCIEKŁO do sieci? Tego szukają uczniowie! „Cały arkusz”

Egzamin ósmoklasisty 2026: angielski

Egzamin ósmoklasisty - język angielski. W środę 13.05.2026 o godz. 9.00 uczniowie ostatnich klas podstawówek otworzą arkusze CKE, by przekonać się, z jakimi zadaniami przyjdzie im się zmierzyć. Na rozwiązanie zadań ze standardowego arkusza uczniowie dostaną 110 minut. Czekają na nich zadania zamknięte oraz otwarte – natomiast na końcu znajduje się zwykle zadanie, w którym zadaniem jest napisanie dłuższej wypowiedzi – zwykle jest to e-mail, czy wpis na bloga.

Egzamin ósmoklasisty. „Wyciekło pytanie z angielskiego”

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego? To pytanie zadają sobie chyba niemal wszyscy ósmoklasiści! Niektórzy nawet próbują znaleźć arkusze w internecie. Co rusz w mediach społecznościowych natrafić można na "przecieki", "gotowe arkusze", "rozwiązanie zadań", „wyciekło pytanie”, „cały arkusz do pobrania”. Skorzystanie z takiej fałszywej oferty może skończyć się dość kiepsko - stratą pieniędzy, czy/i danych.

Taki schemat powtarza się co roku - przy egzaminie ósmoklasity, czy maturze. "Podlasie znów nie zawiodło", "PRAWDZIWE zadania z E8" - to próby oszustwa.

Najważniejsze, co można zrobić przed egzaminem to szybka powtórka i kilka głębokich wdechów!

Egzamin ósmoklasisty. Jakie zadania?

Arkusz CKE składa się z kilku części:

rozumienie ze słuchu,

znajomość funkcji językowych,

rozumienie tekstów pisanych,

znajomość środków językowych,

wypowiedź pisemna.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać - wystarczy do niego przystąpić. Może on jednak zaważyć na dostaniu się do wymarzonej szkoły. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Natomiast Arkusze egzaminacyjne mają zostać opublikowane przez CKE około godziny 13:00 w dniu egzaminu.