E8 z angielskiego 2026. To PYTANIE WYCIEKŁO do sieci? Tego szukają uczniowie! „Cały arkusz"

Agnieszka Przystaś
2026-05-13 7:22

Egzamin ósmoklasisty 2026: angielski. W środę 13 maja 2026 uczniowie ostatnich klas podstawówek mierzyć się będą z językiem angielskim. To już ostatni dzień ich zmagań z egzaminem. W mediach społecznościowych zaczynają się pojawiać informacje o rzekomym arkuszu i zadaniach.

Egzamin ósmoklasisty -  język angielski. W środę 13.05.2026 o godz. 9.00 uczniowie ostatnich klas podstawówek otworzą arkusze CKE, by przekonać się, z jakimi zadaniami przyjdzie im się zmierzyć. Na rozwiązanie zadań ze standardowego arkusza uczniowie dostaną 110 minut. Czekają na nich zadania zamknięte oraz otwarte – natomiast na końcu znajduje się zwykle zadanie, w którym zadaniem jest napisanie dłuższej wypowiedzi – zwykle jest to e-mail, czy wpis na bloga.

Egzamin ósmoklasisty. „Wyciekło pytanie z angielskiego"

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego? To pytanie zadają sobie chyba niemal wszyscy ósmoklasiści! Niektórzy nawet próbują znaleźć arkusze w internecie. Co rusz w mediach społecznościowych natrafić można na "przecieki", "gotowe arkusze", "rozwiązanie zadań", „wyciekło pytanie”, „cały arkusz do pobrania”. Skorzystanie z takiej fałszywej oferty może skończyć się dość kiepsko - stratą pieniędzy, czy/i danych.

Taki schemat powtarza się co roku - przy egzaminie ósmoklasity, czy maturze. "Podlasie znów nie zawiodło", "PRAWDZIWE zadania z E8" - to próby oszustwa.

Najważniejsze, co można zrobić przed egzaminem to szybka powtórka i kilka głębokich wdechów!

Egzamin ósmoklasisty. Jakie zadania? 

Arkusz CKE składa się z kilku części:

  • rozumienie ze słuchu,
  • znajomość funkcji językowych,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość środków językowych,
  • wypowiedź pisemna.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać - wystarczy do niego przystąpić. Może on jednak zaważyć na dostaniu się do wymarzonej szkoły. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Natomiast Arkusze egzaminacyjne mają zostać opublikowane przez CKE około godziny 13:00 w dniu egzaminu, pojawią się one również u nas! Opublikujemy również sugerowane odpowiedzi do zadań. Śledź naszą RELACJĘ NA ŻYWO.

