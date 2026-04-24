Termin i szczegóły egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego. CKE opublikowała informator

Egzamin ósmoklasisty 2026: kiedy test z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka obcego nowożytnego zaplanowano na środę, 13 maja punktualnie o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do testu, napiszą go w terminie dodatkowym, wyznaczonym na środę, 10 czerwca (także o 9:00). Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Czas przeznaczony na rozwiązanie standardowego arkusza wynosi równo 110 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Wymagania CKE

Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2024/2025, celem testu jest sprawdzenie tego, "w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych". Zestaw zadań będzie składał się z poleceń zamkniętych (np. na dobieranie czy wyboru wielokrotnego) oraz otwartych, gdzie zdający muszą samodzielnie sformułować poprawną odpowiedź.

"Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym wyrazem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu gratulacje czy propozycje" - czytamy.

Arkusz obejmie następujące części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.

Egzamin ósmoklasisty: arkusze i podstawa programowa z angielskiego

Warto pamiętać, że uczniowie i ich opiekunowie posiadają ciągły wgląd w obowiązującą podstawę programową. Dokument udostępniono na stronie internetowej CKE, gdzie zamieszczane są także arkusze z ubiegłych lat, karty odpowiedzi oraz kryteria oceniania zadań. Co więcej, we wspomnianym informatorze opublikowano też przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Sprawdź w quizie, czy zdasz ten sprawdzian wiedzy Pytanie 1 z 16 Dzwonisz do kolegi mieszkającego w Londynie. Chcesz dowiedzieć się, jaka jest tam pogoda. Jak o to zapytasz? How do you know about the weather in London? Why is the weather in London like that? What's the weather like in London?

