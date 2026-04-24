Matura z chemii 2026. O której się zaczyna? Ile trwa? Najważniejsze informacje dla maturzystów od CKE

Matura z chemii 2026. O której godzinie? Ile trwa?

Maturę 2026 z chemii na poziomie rozszerzonym zaplanowano na środę, 13 maja. Egzamin odbędzie się w bloku porannym, co oznacza, że rozpocznie się o godz. 9:00. Terminem dodatkowym będzie wtorek, 9 czerwca (godz. 9:00). Na rozwiązanie testu maturzyście otrzymają 180 minut. Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone w środę, 8 lipca.

Co będzie na maturze z chemii 2026? Co można wnieść na salę? Wymagania (informator CKE)

Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2024/2025, zaprezentowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, test sprawdzi, "w jakim stopniu absolwent IV klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum oraz II klasy branżowej szkoły II stopnia spełnia wymagania z zakresu podstawowego i rozszerzonego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej". Maturzyści zmierzą się z zadaniami zamkniętymi (m.in. wyboru wielokrotnego, typu prawda-fałsz, na dobieranie) oraz otwartymi (zdania z luką, którą trzeba uzupełnić, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi).

"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z: rozumowaniem, argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii, zastosowaniem do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu, oceną wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników, projektowaniem doświadczeń chemicznych oraz interpretacją ich wyników, konstruowaniem wykresów, tabel, schematów, zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych, ochroną środowiska, zastosowaniem narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów" - czytamy w informatorze.

Na arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się około 45 zadań. Zdający mogą korzystać z kalkulatora naukowego, linijki oraz tablic z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Matura z chemii 2026. Jak jest oceniany egzamin?

Podczas oceniania matury z chemii akceptowane będą wszystkie odpowiedzi, które okażą się merytorycznie poprawne i spełnią warunki zadania. Jeśli egzaminowany poda kilka odpowiedzi do jednego zadania, spośród których jedna będzie poprawna, a pozostałe - błędne, nie otrzyma punktów. "Jeżeli informacje zamieszczone w odpowiedzi (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu zagadnienia, którego dotyczy zadanie, i zaprzeczają udzielonej poprawnej odpowiedzi, to za taką odpowiedź zdający również nie otrzymuje punktów" - przekazano.

Maturzyści muszą sprawnie posługiwać się nomenklaturą chemiczną, sprawnie przedstawić swój tok rozumowania oraz odwołać się do materiału źródłowego, jeśli ten został przedstawiony. Podanie niezrozumiałych odpowiedzi może skończyć się utratą punktu.

Matura z chemii 2026 - podstawa programowa. Gdzie szukać arkuszy?

Warto zaznaczyć, że maturzyści mogą w każdej chwili zapoznać się z podstawą programową z chemii. Jest ona dostępna na stronie internetowej CKE, tak samo jak arkusze, karty odpowiedzi oraz zasady oceniania rozwiązań zadań z ubiegłych lat.

6

