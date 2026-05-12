Przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Jakie słówka przydadzą Ci się na E8 najbardziej?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego: arkusze CKE i odpowiedzi

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego, znajdziesz je w tym artykule. Oprócz tego przygotujemy propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem rezultatów. Odświeżaj stronę w dniu egzaminu, by być na bieżąco!

Przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego: wypowiedź pisemna

Ostatnim i najwyżej punktowanym zadaniem na egzaminie jest krótka wypowiedź pisemna – zazwyczaj e-mail do kolegi lub koleżanki z zagranicy albo wpis na bloga. Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów za bogactwo językowe i formę, warto opanować konkretne przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Podzielono je na kluczowe etapy pisania tekstu:

Powitanie i wstęp

Hi / Hello / Dear [Imię], – standardowe powitania.

– standardowe powitania. How are you? / How are things? – Jak się masz?

– Jak się masz? Thanks for your last e-mail. – Dzięki za Twój ostatni e-mail.

– Dzięki za Twój ostatni e-mail. I'm writing to tell you about... – Piszę, żeby opowiedzieć Ci o...

– Piszę, żeby opowiedzieć Ci o... Guess what! – Zgadnij, co się stało!

Rozwinięcie (wyrażanie opinii, relacjonowanie)

In my opinion... / I think that... – Moim zdaniem... / Myślę, że...

– Moim zdaniem... / Myślę, że... To tell you the truth... – Prawdę mówiąc...

– Prawdę mówiąc... First of all... – Przede wszystkim...

– Przede wszystkim... Suddenly... – Nagle... (bardzo przydatne przy opisywaniu wydarzeń).

– Nagle... (bardzo przydatne przy opisywaniu wydarzeń). Unfortunately... / Fortunately... – Niestety... / Na szczęście...

Zakończenie i pożegnanie

Write back soon. – Odpisz wkrótce.

– Odpisz wkrótce. I must go now. – Muszę już kończyć.

– Muszę już kończyć. Say hello to your parents. – Pozdrów rodziców.

– Pozdrów rodziców. Love, / Yours, / Bye for now, – Pozdrawiam / Trzymaj się (przed podpisaniem się jako XYZ).

Funkcje językowe. Jakie przydatne zwroty do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego warto znać?

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych (tzw. reagowanie językowe) polegają na dobraniu odpowiedniej wypowiedzi do konkretnej sytuacji z życia codziennego. Mogą to być zadania wielokrotnego wyboru lub krótkie luki do uzupełnienia. W tym przypadku przydatne zwroty do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego obejmują głównie codzienne komunikaty.

Proponowanie: How about going to the cinema? / Let's go to the park. / Would you like to...?

How about going to the cinema? / Let's go to the park. / Would you like to...? Przepraszanie: I'm so sorry about... / I apologize for...

I'm so sorry about... / I apologize for... Zgadzanie się i odmawianie: I totally agree with you. / That's a great idea! / I'm afraid I can't.

I totally agree with you. / That's a great idea! / I'm afraid I can't. Pytanie o radę i udzielanie rad: What should I do? / You should study more. / If I were you, I would...

What should I do? / You should study more. / If I were you, I would... Wyrażanie preferencji: I prefer [coś] to [czemuś]. / I'd rather...

Najczęstsze słówka na egzamin ósmoklasisty z angielskiego (czytanie i słuchanie)

Zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych opierają się w dużej mierze na synonimach. CKE rzadko używa dokładnie tych samych słów w nagraniu (lub tekście) i w pytaniu. Dlatego najczęstsze słówka na egzamin ósmoklasisty z angielskiego to przede wszystkim spójniki oraz wyrażenia o podobnym znaczeniu.

Kluczowe przydatne słówka na egzamin ósmoklasisty z angielskiego łączące zdania:

although / even though – chociaż

– chociaż however – jednakże

– jednakże because of – z powodu

– z powodu therefore – dlatego

– dlatego in addition / furthermore – co więcej

Warto pamiętać, że podstawa programowa precyzyjnie określa kręgi tematyczne, z których dobierane jest słownictwo. Angielski (egzamin ósmoklasisty) testuje m.in. takie działy jak: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy, podróżowanie, kultura, sport oraz zdrowie. Należy skupić się na gruntownej powtórce słownictwa z tych kilkunastu kategorii.

Człowiek – tu liczy się nie tylko umiejętność opisu wyglądu (appearance) i cech charakteru (character traits), ale także nazywanie uczuć i emocji (feelings and emotions).

– tu liczy się nie tylko umiejętność opisu wyglądu (appearance) i cech charakteru (character traits), ale także nazywanie uczuć i emocji (feelings and emotions). Dom i życie rodzinne – to słownictwo dotyczące nie tylko pomieszczeń i mebli (furniture), ale też zwroty opisujące codzienne obowiązki domowe (household chores).

– to słownictwo dotyczące nie tylko pomieszczeń i mebli (furniture), ale też zwroty opisujące codzienne obowiązki domowe (household chores). Szkoła – poza nazwami przedmiotów (subjects) i przyborów, kluczowe mogą okazać się zwroty związane z planem lekcji (timetable) czy zajęciami dodatkowymi (extracurricular activities).

– poza nazwami przedmiotów (subjects) i przyborów, kluczowe mogą okazać się zwroty związane z planem lekcji (timetable) czy zajęciami dodatkowymi (extracurricular activities). Żywienie i zakupy – to nie tylko nazwy produktów spożywczych, ale też praktyczne zwroty przydatne przy zamawianiu jedzenia w restauracji (ordering food) czy składaniu reklamacji w sklepie (making a complaint).

– to nie tylko nazwy produktów spożywczych, ale też praktyczne zwroty przydatne przy zamawianiu jedzenia w restauracji (ordering food) czy składaniu reklamacji w sklepie (making a complaint). Podróżowanie i kultura – w tym dziale sprawdzana jest znajomość słownictwa związanego z rezerwowaniem noclegu (booking accommodation), zwiedzaniem (sightseeing) czy uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, jak pójście do kina (going to the cinema).

– w tym dziale sprawdzana jest znajomość słownictwa związanego z rezerwowaniem noclegu (booking accommodation), zwiedzaniem (sightseeing) czy uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, jak pójście do kina (going to the cinema). Sport i zdrowie – tutaj przydadzą się nazwy popularnych dyscyplin, sprzętu sportowego (sports equipment) oraz zwroty potrzebne do opisania objawów choroby (symptoms), takich jak ból głowy (headache) czy ból gardła (sore throat), i umówienia wizyty u lekarza (making an appointment).