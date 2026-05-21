Tłumy pożegnały Stanisławę Celińską z kwiatami i dedykacjami. Aktorkę uhonorował też prezydent Karol Nawrocki

Wybitna aktorka zmarła w jednym z warszawskich szpitali, mając 79 lat. Stanisława Celińska całkiem niedawno świętowała swoje urodziny i koncertowała, przygotowywała się też do kolejnych występów przed wierną publicznością. Wiadomość o śmierci gwiazdy wstrząsnęła całą Polską, ponieważ rodacy cenili ją między innymi za niezwykle odważne wyznania dotyczące wychodzenia z uzależnienia. Zgromadzeni na uroczystości pogrzebowej żałobnicy postanowili w wyjątkowy sposób uczcić pamięć tej zasłużonej dla polskiej kultury postaci.

Znani na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Artystkę pożegnano z honorami

Stanisława Celińska borykała się z problemami zdrowotnymi, jednak cały czas snuła zawodowe plany. Jej nagłe odejście wywołało ogromne poruszenie wśród miłośników jej twórczości oraz bliskich znajomych. Aktorka spocznie tuż obok pochowanego w lutym Edwarda Linde-Lubaszenki. Uroczystości na Powązkach Wojskowych poprzedziła wzruszająca msza żałobna. W nabożeństwie wzięli udział nie tylko członkowie rodziny i współpracownicy, ale również liczne grono przyjaciół oraz artystów zaznajomionych na przestrzeni lat ze zmarłą aktorką i piosenkarką.

Stanisława Celińska pożegnana po raz ostatni. Piękne kwiaty od rodziny, gwiazd i prezydenta

Obok trumny zmarłej wyeksponowano państwowe odznaczenia, którymi piosenkarkę uhonorowano za wybitny wkład w rozwój ojczystej kultury. Oficjalną, biało-czerwoną wiązankę kwiatów przesłał prezydent RP Karol Nawrocki. Podczas uroczystości można było również dostrzec wiele klasycznych wieńców od najbliższych członków rodziny. Córka aktorki wraz z rodziną postawiła na kompozycję z białych róż, z szarfą z napisem „Kochanej Mamie i Babci”. Z kwiatami pojawili się także przedstawiciele Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo? oraz przyjaciele ze świata show-biznesu. Symboliczne róże czy bukiety przynieśli między innymi Emilia Krakowska, Tomasz Karolak oraz Muniek Staszczyk. Muzyk, który nagrał z gwiazdą specjalną wersję utworu „Warszawa”, wybrał na pożegnanie zmarłej koleżanki przepiękne białe kwiaty. Wszystkie te chwile zostały uwiecznione na zdjęciach w przygotowanej przez nas galerii.