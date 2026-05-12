Nie żyje Stanisława Celińska. Kilkanaście dni temu zagrała ostatni koncert. Tak pożegnała się z fanami

Nie żyje Stanisława Celińska. Informację o odejściu cenionej wokalistki i aktorki przekazała Joanna Trzcińska, jej przyjaciółka.

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam… - poinformowała na Facebooku.

Artystka zmarła w wieku 79 lat. Nie jest tajemnicą, że poważnie chorowała. W ubiegłym roku Celińska zmuszona była odwołać koncerty z powodu nagłych problemów zdrowotnych związanych z silnym bólem kręgosłupa. Cały czas pozostawała jednak aktywna zawodowo i gdy tylko pojawiła się na to szansa, powróciła na scenę. W kwietniu 2026 roku zagrała - jak się okazało - swoje ostatnie koncert.

NAGŁY ZWROT W KARIERZE WYSZKONI: WRACAM DO ŁEZ!

Nie żyje Stanisława Celińska. Tak wyglądał jej ostatni koncert

Stanisława Celińska świętowała w ubiegłym roku ważny jubileusz - 10-lecie wydania doskonale przyjętej płyty "Atramentowa". Z tej okazji wyruszyła w trasę koncertową, podczas której śpiewała piosenki z bardzo ważnego dla jej dorobku krążka. W kwietniu 2026 roku artystka zagrała w Warszawie, a następnie w Gdańsku. Jej ostatni występ miał miejsce dokładnie 26 kwietnia w Filharmonii Bałtyckiej. Kolejny koncert miała zagrać za niespełna dwa tygodnie, bo 24 maja we Wrocławiu.