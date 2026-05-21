Anna Lewandowska zachwyciła na imprezie Barcelony! Marina też błyszczała

FC Barcelona rozegra swój ostatni mecz sezonu w sobotę przeciwko Valencii, jednak świętowanie tytułu mistrza Hiszpanii trwa w najlepsze już od półtora tygodnia. Kibice z pewnością mają w pamięci żywiołową zabawę po El Clasico, kiedy to Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny oddawali się radosnej fecie. W środę, tydzień po tamtych wydarzeniach, władze klubu zaprosiły zespół na tradycyjną, oficjalną kolację mistrzowską. Wydarzenie to miało miejsce zaledwie trzy dni po emocjonującym pożegnaniu polskiego napastnika na stadionie Camp Nou. Zawodnik znów znalazł się w centrum uwagi, a towarzyszyła mu olśniewająca żona, Anna.

Huczna impreza piłkarzy FC Barcelony. Nowa partnerka Yamala i niespodzianka dla Lewandowskiego

Anna Lewandowska na imprezie Barcelony. Żona Wojciecha Szczęsnego również postawiła na mini

Uznana trenerka fitness zadała szyku u boku swojego męża, prezentując się w ciemnej, drapieżnej stylizacji. Tym razem Anna Lewandowska zdecydowała się na przylegającą do ciała, brązową bluzkę z długimi rękawami, która doskonale akcentowała jej wyćwiczoną figurę. Stylizację 37-latki uzupełniała bardzo krótka, czarna spódniczka, idealnie eksponująca jej zgrabne nogi. Nie ma się co dziwić, że klubowi fotoreporterzy kierowali swoje obiektywy głównie na słynną parę, dla której była to ostatnia tego typu uroczystość w barwach katalońskiej drużyny.

Na zakończenie oficjalnej części bankietu kapitan polskiej kadry narodowej doczekał się wyjątkowego wyróżnienia. W dowód uznania za zasługi dla „Blaugrany” wręczono mu pamiątkową tablicę ze specjalną koszulką. Prezent przekazali mu sternicy klubu, Rafael Yuste i Joan Laporta, w towarzystwie szkoleniowca Hansiego Flicka. Przemawiający podczas gali Yuste oraz kapitan drużyny Ronald Araujo głośno akcentowali potężny wpływ polskiego snajpera na najnowsze triumfy zespołu.

Polskie małżeństwo doskonale bawiło się podczas tej uroczystej kolacji, a czas spędzali w radosnym towarzystwie Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Ukochana polskiego golkipera prezentowała się równie zjawiskowo co Anna Lewandowska, stawiając na jasną sukienkę o długości mini. Na mistrzowskiej imprezie ze swoimi partnerkami pojawili się także inni piłkarze, w tym Lamine Yamal, Raphinha, Pedri oraz Gavi. Wszystkie fotografie uwieczniające ten wyjątkowy wieczór w Barcelonie można obejrzeć w załączonej do tekstu galerii zdjęć.