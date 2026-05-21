Szczegóły pogrzebu Stanisławy Celińskiej. Gwiazda spocznie obok słynnego aktora

Zmarła Stanisława Celińska

Stanisława Celińska odeszła niedługo po tym, jak skończyła 79 lat. Na oficjalnym profilu gwiazdy w serwisie społecznościowym Facebook opublikowano smutną informację.

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się (...)". Joanna Trzcińska - prowadząca ze Stasią ten profil.

Problemy ze sprawnością ruchową aktorki w ostatnich miesiącach znacząco się nasiliły. Z tego powodu odwoływała koncerty oraz spotkania z fanami, wzbudzając ich duże zaniepokojenie. Pomimo licznych trudności i ogromnego bólu, nieustannie starała się utrzymywać kontakt ze swoimi odbiorcami i pozostawać dobrej myśli.

Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich zbyć około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - zdradził menedżer gwiazdy w rozmowie z "Super Expressem".

Nagła śmierć przekreśliła te zapowiedzi.

Kiedy pogrzeb Stanisławy Celińskiej?

Uroczystości żałobne zaplanowano na 21 maja. O godzinie 11:00 rozpocznie się nabożeństwo w kościele Środowisk Twórczych przy warszawskim Placu Teatralnym. Następnie żałobnicy przejdą na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Ceremonia na terenie nekropolii zacznie się o 13:00.

Ostatnie pożegnanie z pewnością zgromadzi liczne grono wielbicieli oraz przedstawicieli świata filmu, teatru i muzyki. Stanisława Celińska przez dziesięciolecia wzbudzała zachwyt na scenach teatralnych i przed kamerą. Zyskała sympatię publiczności dzięki swojej bezpośredniości, wrażliwości i wyjątkowemu głosowi.

Miejsce spoczynku Stanisławy Celińskiej. Zostanie pochowana w nowej Alei Zasłużonych

Aktorka zostanie pochowana na nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie tuż obok Edwarda Linde-Lubaszenki. Takie informacje przekazał Zarząd Cmentarzy Komunalnych, o czym poinformował serwis o2.pl. Aktor zmarł 8 lutego 2026 roku, jego pogrzeb odbył się 24 lutego.

W kwaterze C znajdują się również groby innych znanych osób, takich jak aktorka Bożena Dykiel i reżyser Marcel Łoziński.

