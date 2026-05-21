Bruno Baltazar ocenia transfer Oskara Pietuszewskiego. Padła gigantyczna kwota

Dziennikarze „Przeglądu Sportowego Onet” powołują się na wywiad, jakiego szkoleniowiec radomskiego zespołu udzielił portugalskiemu serwisowi Desporto ao Minuto. Z jego analizy jasno wynika, że wykupienie utalentowanego Polaka stanowić będzie dla giganta znakomity interes finansowy na rynku transferowym.

– Biorąc pod uwagę wartość umowy wynoszącą 8 mln euro plus 2 mln euro w premiach za wyniki, co daje łącznie 10 mln, a także biorąc pod uwagę występy zawodnika w całym sezonie i jego wiek, ta kwota jest dziś uważana za okazję – stwierdził Baltazar.

Szkoleniowiec z Półwyspu Iberyjskiego poszedł w swoich rozważaniach znacznie dalej, stanowczo sugerując, że w niedalekiej przyszłości rynkowa wycena polskiego gracza poszybuje drastycznie w górę.

Oskar Pietuszewski w FC Porto. Trener Radomiaka wieszczy ogromny zysk

– Młody zawodnik, który zadebiutował już w reprezentacji Polski, z jego występami i potencjałem na dalszy rozwój... Myślę, że to nie tylko dobra oferta, ale bardzo dobra oferta, ponieważ FC Porto z pewnością będzie w stanie potroić, a nawet poczwórnie zwiększyć wartość tego zawodnika – dodał trener Radomiaka.

Oznacza to wprost, że ewentualna sprzedaż przez portugalski klub przyniosłaby w przyszłości zysk oscylujący w granicach astronomicznych 40 milionów euro. Na chwilę obecną taki wariant pozostaje odległą melodią, ponieważ menedżer sportowca Mariusz Piekarski w rozmowie dla kanału Foot Truck jednoznacznie zapewnił, że utalentowany pomocnik pozostanie w dotychczasowych barwach przez kolejny rok.