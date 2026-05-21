Bruno Baltazar ocenia transfer Oskara Pietuszewskiego. Padła gigantyczna kwota

Michał Skiba
2026-05-21 10:19

Przyszłość Oskara Pietuszewskiego w kontekście potencjalnego transferu z FC Porto do innego klubu już teraz budzi ogromne emocje. Głos w sprawie młodego zawodnika zabrał trener Radomiaka Radom Bruno Baltazar, który na łamach portugalskich mediów niezwykle wysoko ocenił możliwości sprzedażowe Polaka.

Dziennikarze „Przeglądu Sportowego Onet” powołują się na wywiad, jakiego szkoleniowiec radomskiego zespołu udzielił portugalskiemu serwisowi Desporto ao Minuto. Z jego analizy jasno wynika, że wykupienie utalentowanego Polaka stanowić będzie dla giganta znakomity interes finansowy na rynku transferowym.

– Biorąc pod uwagę wartość umowy wynoszącą 8 mln euro plus 2 mln euro w premiach za wyniki, co daje łącznie 10 mln, a także biorąc pod uwagę występy zawodnika w całym sezonie i jego wiek, ta kwota jest dziś uważana za okazję – stwierdził Baltazar.

Szkoleniowiec z Półwyspu Iberyjskiego poszedł w swoich rozważaniach znacznie dalej, stanowczo sugerując, że w niedalekiej przyszłości rynkowa wycena polskiego gracza poszybuje drastycznie w górę.

Oskar Pietuszewski w FC Porto. Trener Radomiaka wieszczy ogromny zysk

– Młody zawodnik, który zadebiutował już w reprezentacji Polski, z jego występami i potencjałem na dalszy rozwój... Myślę, że to nie tylko dobra oferta, ale bardzo dobra oferta, ponieważ FC Porto z pewnością będzie w stanie potroić, a nawet poczwórnie zwiększyć wartość tego zawodnika – dodał trener Radomiaka.

Oznacza to wprost, że ewentualna sprzedaż przez portugalski klub przyniosłaby w przyszłości zysk oscylujący w granicach astronomicznych 40 milionów euro. Na chwilę obecną taki wariant pozostaje odległą melodią, ponieważ menedżer sportowca Mariusz Piekarski w rozmowie dla kanału Foot Truck jednoznacznie zapewnił, że utalentowany pomocnik pozostanie w dotychczasowych barwach przez kolejny rok.

