Nowa gwiazda MLS nie zagra w kadrze. Jan Urban zdradził powody

W wywiadzie udzielonym redakcji TVP Sport trener Jan Urban przekazał jednoznaczną informację dotyczącą powołań. Młodego napastnika zabraknie w składzie na zbliżające się mecze towarzyskie, podczas których Polacy sprawdzą formę na tle reprezentacji Ukrainy oraz Nigerii.

Osiemnastolatek stoi przed trudnym wyborem pomiędzy grą dla Stanów Zjednoczonych a występami w reprezentacji Polski, co umożliwia mu pochodzenie jego matki. Znakomita dyspozycja amerykańskiego gracza zmobilizowała Polski Związek Piłki Nożnej do podjęcia intensywnych działań mających na celu nakłonienie go do wyboru orzełka na piersi.

W proces przekonywania rodziny piłkarza włączył się bezpośrednio sam prezes krajowej federacji Cezary Kulesza. Sportowiec wciąż jednak zwleka z podjęciem ostatecznej i wiążącej decyzji w tej sprawie.

Sporym znakiem zapytania pozostaje ewentualna obecność osiemnastolatka na liście powołań amerykańskiej drużyny na zbliżające się mistrzostwa świata. Ten wyjątkowy turniej piłkarski wystartuje jedenastego czerwca na stadionach położonych w Meksyku, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych.

Główny szkoleniowiec rozwiał wszelkie wątpliwości i przedstawił powody nieobecności zawodnika podczas najbliższych zgrupowań biało-czerwonych.

– Jego przyjazd na czerwcowe mecze nie wchodzi w rachubę, ponieważ on sam nie zdecydował, który kraj zamierza reprezentować. Za to PZPN zrobił wszystko, by go przekonać i pokazać, że jesteśmy nim zainteresowani. Ale nic na siłę – powiedział selekcjoner w rozmowie z TVP Sport.

Biało-Czerwoni przetestują swoje możliwości podczas nadchodzących spotkań kontrolnych. Starcie z kadrą Ukrainy odbędzie się trzydziestego pierwszego maja we Wrocławiu, natomiast trzeciego czerwca Polacy podejmą zespół Nigerii na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ostateczne zestawienie graczy poznamy dwudziestego szóstego maja.

Julian Zakrzewski Hall został dziś najmłodszym strzelcem Hat Tricka w MLS ⚽️🇵🇱 pic.twitter.com/1zM95roh3L— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 14, 2026