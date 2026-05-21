Poruszające słowa duchownego na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Wspominał jej zaskakujące wyznanie

Nie żyje Stanisława Celińska. Nagłe odejście wybitnej aktorki

12 maja w wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Informacja o jej niespodziewanej śmierci wywołała smutek wśród licznego grona sympatyków. Mimo że artystka od wielu miesięcy borykała się z problemami zdrowotnymi, wciąż była aktywna zawodowo i snuła plany na przyszłość. Nic nie zapowiadało tak dramatycznego finału. Gwiazda odeszła w jednym z warszawskich szpitali, co przekazał do wiadomości publicznej jej wieloletni współpracownik, Maciej Muraszko.

Aktorka spędziła ostatnie chwile życia w szpitalu, będąc pod stałą kontrolą medyczną, nie odzyskując przytomności. Przez lata zmagała się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi, z których najbardziej dokuczliwe były bóle kręgosłupa. Te znacznie utrudniały jej codzienne funkcjonowanie. Pomimo postępującej choroby Celińska starała się jak najdłużej utrzymywać bliski kontakt ze swoimi widzami.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej w Warszawie

Ceremonia pogrzebowa Stanisławy Celińskiej odbyła się 21 maja w stolicy. Nabożeństwo żałobne zorganizowano w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Liturgii przewodniczył ks. Andrzej Luter. Duchowny wspominał artystkę nie tylko przez pryzmat jej imponującego dorobku artystycznego, ale przede wszystkim docenił jej wyjątkowe cechy charakteru i ciepło, jakim obdarzała innych w życiu prywatnym.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia - zaczął.

W dalszej części kazania ksiądz Luter przywołał niezwykłe przemyślenia aktorki na temat stwórcy. W jednym z dawnych wywiadów artystka opowiedziała o swoim niezwykłym doświadczeniu zawodowym:

Miałam nagrać głos Boga. Długo się miotałam w tym pomieszczeniu, gdzie miałam nagrywać, nie byłam pewna, czy to powinnam być ja, zastanawiam się, jak to zrobić. Wreszcie doszłam do wniosku, że tu nie chodzi o płeć głosu, ale przede wszystkim o to, aby był to głos pełen miłości, cierpliwości i ciepła. Taki głos z siebie wydobyłam i nagrałam i wtedy dotarło do mnie, że Bóg jest samotny. (...) Wszyscy modlą się, a on jest sam i bardzo potrzebuje naszej miłości. Wtedy zrozumiałam, że ta miłość jest Bogu potrzebna.

Po mszy świętej ciało artystki zostanie złożone na warszawskich Powązkach. Jej grób będzie zlokalizowany w sąsiedztwie miejsc spoczynku innych znanych postaci polskiej kultury, takich jak Bożena Dykiel czy Edward Linde-Lubaszenko.

