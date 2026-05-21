Piękny pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Elegancka trumna zamiast urny i mnóstwo gwiazd

Stanisława Celińska zmarła niespodziewanie

Śmierć Stanisławy Celińskiej wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i fanami. Aktorka odeszła 12 maja, w wieku 79 lat, a wieść o jej zgonie wywołała szok. Jeszcze nie tak dawno brylowała na estradzie, mając w perspektywie kolejne miesiące wypełnione zawodowymi wyzwaniami. Występy dla publiczności były jej żywiołem do ostatnich dni, dlatego nikt nie spodziewał się tak nagłego końca.

Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił "Super Expressowi" menadżer gwiazdy Maciej Muraszko.

To właśnie on jako pierwszy przekazał na łamach "Super Expressu" wieść o odejściu artystki. Jak wyznał, śmierć nastąpiła w okolicach godziny 15 w placówce medycznej. Według informacji zdobytych przez SE, ostatnie dni upłynęły gwieździe w szpitalnym łóżku, a aktorka nie odzyskała świadomości. Pomimo chronicznych dolegliwości zdrowotnych, w tym uciążliwego bólu kręgosłupa, Celińska do końca pozostawała aktywna zawodowo i nie rezygnowała ze spotkań z sympatykami.

Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna - zdradził informator "Super Expressu" niedługo po śmierci gwiazdy.

Gwiazdy pożegnały Stanisławę Celińską. Uroczystości na Powązkach

Pod koniec minionego miesiąca uczestnicy jubileuszowej trasy "Atramentowe 10" uroczyście intonowali "Sto lat" dla jubilatki. I chociaż poruszała się wówczas za pomocą wózka inwalidzkiego, wciąż emanowała pozytywną energią. Niestety, los okazał się bezlitosny, Celińska zmarła.

Uroczystości żałobne wyznaczono na wtorek, 21 maja, dokładnie dziewięć dni po zgonie Celińskiej. O godzinie 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odprawiona została msza święta w jej intencji. Dwie godziny później zaplanowano wymarsz konduktu pogrzebowego w kierunku warszawskich Powązek Wojskowych, by artystka spoczęła w sąsiedztwie innych znakomitych osobistości świata kultury. Tuż obok jej grobu pochowani są m.in. Edward Linde-Lubaszenko, który zmarł w lutym tego roku, oraz aktorka Bożena Dykiel, której pogrzeb odbył się pod koniec lutego.

Wśród żałobników tłumnie przybyłych do świątyni znaleźli się nie tylko najbliżsi, ale również szerokie grono sympatyków i zaprzyjaźnionych artystów, w tym Maja Komorowska, Lucyna Malec oraz Emilia Krakowska, by wspólnie oddać hołd zmarłej podczas nabożeństwa.

