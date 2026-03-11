The Pussycat Dolls w Polsce 2026?! Ogłoszenie koncertu kwestią czasu!

To ogłoszenie z pewnością ucieszy niejednego fana i fankę, którzy w latach 2000 tańczyli w swoich pokojach do największych hitów The Pussycat Dolls i z zapartym tchem oglądali wszystkie ich teledyski. Grupa, w której rolę liderki pełniła Nicole Scherzinger, miała swego czasu u stóp cały świat. Niemalże każda z piosenek, którą wydały, okazywała się globalnym hitem. Teraz - ikony 2000 - są gotowe na powrót. Legendarny girlsband wyrusza w światową, pierwszą od ponad 15 lat trasę koncertową, w ramach której wystąpi również w Polsce. Najnowszy post Live Nation Polska nie pozostawia niemalże żadnych złudzeń

Powrót The Pussycat Dolls 2026

Wszystko zaczęło się od serii tajemniczych wskazówek i wiadomości w mediach społecznościowych. Na oficjalnym koncie The Pussycat Dolls pojawiła się grafika przedstawiająca różowe serce z napisem "PCD Forever", stanowiącym nawiązanie do ich debiutanckiego albumu "PCD" wydanego w 2005 roku. Na tę okazję uruchomiono również zupełnie nową stronę internetową: pcdforever.com, umożliwiającą zapisanie się do newslettera.

Czy VIKI GABOR zna stare hity DODY, AVRIL i BRITNEY?

The Pussycat w Polsce 2026

To już właściwie oficjalne. The Pussycat Dolls są gotowe, by ponownie pokazać swoje pazurki. Kultowy girlsband z lat 2000. wyrusza w światową trasę koncertową, podczas której przypomni na żywo swoje największe hity, m.in. "Hush Hush", "Buttons", "When I Grow Up", "Jai Ho!" czy "Stickwitu". Dobra wiadomość jest taka, że zespół najprawdpodobniej nie ominie Polski. W mediach społecznościowych Live Nation pojawiło się najpierw tajemnicze wideo, a teraz grafika, utrzymana w tym samym klimacie, co posty na profilu The Pussycat Dolls, z wymownym tekstem: "DON'T CHA WISH YOU KNEW WHO WE'RE ANNOUNCING TOMORROW??". Na oficjalne ogłoszenie musimy zaczekać do jutra, czwartku 12 marca. Tym samym potwierdziły się przecieki sprzed kilku dni, mówiące o oficjalnym ogłoszeniu właśnie tego dnia.