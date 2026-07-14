Teresa Lipowska kończy 89 lat. Nestorka z "M jak miłość" wciąż zachwyca energią [ZDJĘCIA]

Urodziny Teresy Lipowskiej. Gwiazda nadal gra w serialu "M jak miłość"

Teresa Lipowska przyszła na świat 14 lipca 1937 roku w stolicy. W 1957 roku zdobyła dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Co ciekawe, pierwsze kroki na scenie stawiała jeszcze w latach 40. Mając zaledwie 9 lat, wystąpiła w sztuce "Za siedmioma górami" na deskach łódzkiego Teatru Lutnia. Jej ekranowy debiut to rok 1950 i drobny epizod w obrazie "Pierwszy start" w reżyserii Leonarda Buczkowskiego.

Od 2000 roku aktorka nieprzerwanie wciela się w Barbarę Mostowiak w hicie Telewizji Polskiej, "M jak miłość". Postać ta stała się nieodłącznym elementem telenoweli, a fani nie wyobrażają sobie bez niej kolejnych odcinków. Mimo ukończenia 89 lat, gwiazda nadal pojawia się na planie, imponując zapałem, którego brakuje niejednej młodszej osobie z branży. Choć sama przyznaje, że odczuwa upływ czasu. W ubiegłorocznym wywiadzie dla serwisu Plejada mówiła: „Mentalnie czuję się znakomicie, jeszcze nie zapominam i mówię do rzeczy. Fizycznie już jest gorzej, mierzę się z bólem kręgosłupa i innymi starczymi dolegliwościami. Tak być musi, nie ma co się na to skarżyć. Nikt nie cofnie mi lat”.

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Artystka zdradziła również, że jej czas pracy przy serialu uległ znacznemu skróceniu, jednak zawsze może liczyć na życzliwość twórców "M jak miłość".

Kiedyś plan serialu był moim drugim domem, bo miałam tak dużo dni zdjęciowych. Łączą mnie bardzo sympatyczne stosunki z aktorami, członkami ekipy technicznej, ludźmi z działu administracji. Wiem, że jestem lubiana, chciana, że mogę sobie pogadać - skwitowala.

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Gdzie jeszcze zagrała Teresa Lipowska?

Występy w sadze rodu Mostowiaków to oczywiście znak rozpoznawczy aktorki, ale jej portfolio jest znacznie bogatsze. Teresa Lipowska ma na koncie dziesiątki ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych, a także udział w słynnym kabarecie "Dudek". Widzowie pamiętają ją m.in. z takich hitów jak: "Noce i dnie", "Lalka", "Matki, żony i kochanki", "Tato", "Blisko, coraz bliżej" czy "Rodzina Połanieckich".

Prywatne życie aktorki. Wspomnienie po zmarłym mężu

W życiu prywatnym artystka jest wdową. W ciągu swoich 89 lat dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej pierwszym wybrankiem był Aleksander Lipowski, operator filmowy, jednak związek ten rozpadł się po trzech latach (rozwód w 1960 roku). Później poślubiła aktora Tomasza Zaliwskiego, z którym ma syna Marcina. Tę relację przerwała śmierć Zaliwskiego w 2006 roku.

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