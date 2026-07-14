Tłumy fanów na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie. Setki obcokrajowców na PGE Narodowym

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-14 21:19

Wielbicielki Bad Bunny'ego perfekcyjnie przygotowały się do jego warszawskiego występu, który odbył się 14 lipca 2026 roku na płycie PGE Narodowego. Przed wejściem na obiekt można było zaobserwować wymyślne kreacje oraz amerykańskie flagi z wizerunkiem nagiego torsu portorykańskiego gwiazdora. Barwna i pełna entuzjazmu publiczność przed rozpoczęciem widowiska z pewnością zachwyciła artystę. Wszystkie uwiecznione momenty z tego popołudnia można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.

Już od wczesnego poranka pod budynkiem PGE Narodowego gromadziły się prawdziwe rzesze sympatyków portorykańskiego artysty. Zniecierpliwieni miłośnicy muzyka uformowali ogromne i niezwykle barwne kolejki przed wejściem na teren obiektu.

Fani z flagą Bad Bunny'ego. Na miniaturze uśmiechnięta fanka w słomkowym kapeluszu. O koncercie przeczytasz w Radiu Eska.
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Szał wokół Bad Bunny'ego przed PGE Narodowym

Teren przed PGE Narodowym oblegli fani muzyka, a zwłaszcza jego wielbicielki. Na uwiecznionych kadrach widać radosny i niesamowicie barwny tłum. Zebrani postawili na krótkie sukienki, wielkie kapelusze, rozłożyste wachlarze oraz południowe stylizacje. Sympatia do piosenkarza emanowała z każdego przyniesionego transparentu oraz drobnego elementu stroju.

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Uczestnicy koncertu przynieśli ze sobą specjalne, własnoręcznie przygotowane prace plastyczne. Kolorowe plakaty stanowiły wyjątkową formę komunikacji z ich ulubionym artystą. Z tych pomysłowych dzieł można by z powodzeniem stworzyć film animowany, co zresztą doskonale widać na udostępnionych w naszej galerii fotografiach.

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Międzynarodowa publiczność na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie

Wielbiciele gwiazdora z niecierpliwością wyczekiwali momentu rozpoczęcia polskiego występu w ramach trasy "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". Zgromadzona przed stadionem publiczność wyróżniała się ogromną różnorodnością narodowościową. Podczas oczekiwania na widowisko dało się słyszeć najróżniejsze języki, a także spotkać turystów z Hiszpanii, Portoryko czy Argentyny. Uczestnicy wydarzenia dumnie prezentowali flagi państw reprezentowanych na warszawskim koncercie piosenkarza, co świetnie uwieczniono w naszej obszernej galerii.

Z powodu koncertu wprowadzono zmiany w ruchu wokół stadionu, co jest standardem przy występach wielkich gwiazd. Podobna sytuacja miała miejsce w czerwcu 2026 roku przed koncertem Dawida Podsiadło. Pomiędzy godziną 17.00 a 20.00 zastosowano surowe obostrzenia wjazdowe na terenie Saskiej Kępy. W tym czasie do strefy wjeżdżały jedynie autobusy, taksówki, motocykle oraz mieszkańcy z dedykowanymi przepustkami.

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