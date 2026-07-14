48-letnia Natasza Urbańska stanęła na głowie i zrobiła szpagat. Internauci oniemieli z zachwytu

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Żona Janusza Józefowicza od lat należy do grona najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Karierę sceniczną rozpoczęła jako bardzo młoda osoba, dołączając w 1993 roku do zespołu teatru muzycznego Studio Buffo. To właśnie na tamtejszych deskach wcielała się w czołowe postaci, grając między innymi w kultowym musicalu "Metro" oraz głośnym widowisku "Polita".
Rola w serialu "Fala zbrodni" i muzyczne początki Nataszy Urbańskiej
Udział w popularnym serialu telewizyjnym "Fala zbrodni", gdzie wykreowała postać Silene Arbekajte, zagwarantował Nataszy Urbańskiej ogromną rozpoznawalność w całym kraju. Niedługo później, w 2009 roku, na rynku ukazała się jej pierwsza płyta zatytułowana "Hity Buffo vol. 1 - Natasza Urbańska". Dziś piosenkarka regularnie występuje w produkcjach filmowych, koncertuje, bierze udział w projektach tanecznych, a prywatnie wychowuje siedemnastoletnią córkę Kalinę. Swoim najnowszym wideo udowadnia, że stanowi inspirację dla kobiet we wszystkich grupach wiekowych.
Gwiazda estrady w ostatnim czasie zrealizowała także swoje wielkie pragnienie sprzed lat. Podczas festiwalu filmowego w Cannes w 2026 roku Natasza Urbańska zadebiutowała na czerwonym dywanie, co bardzo mocno ją poruszyło. Wokalistka otwarcie wyznała wówczas, że był to dla niej wyjątkowy moment, na który z utęsknieniem czekała od najmłodszych lat życia i w końcu go doświadczyła.
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Zdumiewający szpagat Nataszy Urbańskiej wprawił fanów w osłupienie
Obecnie zrelaksowana artystka wypoczywa w blasku słońca i chętnie chwali się w internecie swoimi niezwykłymi umiejętnościami, wykonując bardzo skomplikowane figury gimnastyczne. Akrobacje polegające na staniu na głowie i jednoczesnym robieniu szpagatu wzbudziły powszechny szok wśród obserwatorów.
Miłośnicy talentu Nataszy Urbańskiej błyskawicznie i niezwykle żywiołowo zareagowali na jej sportowe popisy. Trudno się dziwić tej fali entuzjazmu, ponieważ 48-letnia piosenkarka prezentuje tak fenomenalną elastyczność i znakomitą sylwetkę, że z powodzeniem mogłaby stanowić wzór dla wielu znacznie młodszych od niej nastolatek.
Mam Talent ?
Takie właśnie, krótkie zapytanie zadała swoim licznym obserwatorom sama autorka zamieszczonego w sieci nagrania.
Do tańca i do różańca
Kobieto wielu talentów!
Natasza jesteś Kot!
Pani Natasza jest śliczna utalentowana aktorka ,piekielnie zdolna bestia ,uwielbiam
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