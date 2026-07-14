48-letnia Natasza Urbańska stanęła na głowie i zrobiła szpagat. Internauci oniemieli z zachwytu

Żona Janusza Józefowicza od lat należy do grona najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Karierę sceniczną rozpoczęła jako bardzo młoda osoba, dołączając w 1993 roku do zespołu teatru muzycznego Studio Buffo. To właśnie na tamtejszych deskach wcielała się w czołowe postaci, grając między innymi w kultowym musicalu "Metro" oraz głośnym widowisku "Polita".

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Rola w serialu "Fala zbrodni" i muzyczne początki Nataszy Urbańskiej

Udział w popularnym serialu telewizyjnym "Fala zbrodni", gdzie wykreowała postać Silene Arbekajte, zagwarantował Nataszy Urbańskiej ogromną rozpoznawalność w całym kraju. Niedługo później, w 2009 roku, na rynku ukazała się jej pierwsza płyta zatytułowana "Hity Buffo vol. 1 - Natasza Urbańska". Dziś piosenkarka regularnie występuje w produkcjach filmowych, koncertuje, bierze udział w projektach tanecznych, a prywatnie wychowuje siedemnastoletnią córkę Kalinę. Swoim najnowszym wideo udowadnia, że stanowi inspirację dla kobiet we wszystkich grupach wiekowych.

Sonda Chcesz, aby Natasza Urbańska reprezentowała Polskę na Eurowizji? Tak, jest najlepsza Mam innego faworyta

Gwiazda estrady w ostatnim czasie zrealizowała także swoje wielkie pragnienie sprzed lat. Podczas festiwalu filmowego w Cannes w 2026 roku Natasza Urbańska zadebiutowała na czerwonym dywanie, co bardzo mocno ją poruszyło. Wokalistka otwarcie wyznała wówczas, że był to dla niej wyjątkowy moment, na który z utęsknieniem czekała od najmłodszych lat życia i w końcu go doświadczyła.

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Zdumiewający szpagat Nataszy Urbańskiej wprawił fanów w osłupienie

Obecnie zrelaksowana artystka wypoczywa w blasku słońca i chętnie chwali się w internecie swoimi niezwykłymi umiejętnościami, wykonując bardzo skomplikowane figury gimnastyczne. Akrobacje polegające na staniu na głowie i jednoczesnym robieniu szpagatu wzbudziły powszechny szok wśród obserwatorów.

Miłośnicy talentu Nataszy Urbańskiej błyskawicznie i niezwykle żywiołowo zareagowali na jej sportowe popisy. Trudno się dziwić tej fali entuzjazmu, ponieważ 48-letnia piosenkarka prezentuje tak fenomenalną elastyczność i znakomitą sylwetkę, że z powodzeniem mogłaby stanowić wzór dla wielu znacznie młodszych od niej nastolatek.

Mam Talent ?

Takie właśnie, krótkie zapytanie zadała swoim licznym obserwatorom sama autorka zamieszczonego w sieci nagrania.

Do tańca i do różańca Kobieto wielu talentów! Natasza jesteś Kot! Pani Natasza jest śliczna utalentowana aktorka ,piekielnie zdolna bestia ,uwielbiam

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