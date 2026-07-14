Robert Lewandowski podjął decyzję w sprawie gry w reprezentacji Polski. Wywołał ogromne emocje podczas konferencji

Podczas swojego pierwszego spotkania z amerykańskimi mediami w Chicago Fire, Robert Lewandowski zdradził, co skłoniło go do wyjazdu z Europy po zakończeniu etapu w Barcelonie.

Największe emocje wzbudziła jednak informacja o tym, że 36-latek postanowił wstrzymać się z decyzją dotyczącą dalszej gry w kadrze narodowej, aby w pełni poświęcić się nowym wyzwaniom w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz, w jaki sposób te zapowiedzi mogą wpłynąć na reprezentację Polski oraz kiedy napastnik ma zamiar wrócić do występów z orzełkiem na piersi!

Robert Lewandowski nie widział dla siebie miejsca w Europie

Deklaracje polskiego napastnika pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na jego decyzję o transferze do Stanów Zjednoczonych. Witając się z dziennikarzami zza oceanu, Robert Lewandowski otwarcie wyznał, że po zakończeniu czteroletniego pobytu w Barcelonie, nie potrafił znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca na europejskich boiskach. Chociaż zmiana otoczenia była sporym wyzwaniem dla jego bliskich, zawodnik był przekonany, że to dla niego optymalne wyjście.

Przeczytaj także: Mychajło Mudryk kpił z Wołynia. Teraz przegrał proces i zapłaci fortunę

16

- Nie wyobrażałem sobie pozostania w niej (Europie) po tych czterech latach w Barcelonie

Dlaczego wybór padł właśnie na Chicago? Snajper wyjaśnił, że był pod wielkim wrażeniem zaangażowania przedstawicieli tamtejszego zespołu, którzy niezwykle intensywnie zabiegali o jego podpis pod kontraktem.

Zobacz też: Robert Lewandowski już w Stanach Zjednoczonych. Fani patrzyli tylko na jego twarz

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie

- Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo zależało mu, żebym tu przyszedł

Zaznaczył, że z nowym szkoleniowcem miał okazję spotkać się jeszcze za czasów gry w stolicy Katalonii, co miało niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Lewandowski odkłada decyzję dotyczącą reprezentacji Polski

Prawdziwą burzę wywołały jednak wypowiedzi Lewandowskiego na temat jego przyszłości w reprezentacji Polski. W perspektywie zbliżających się jesiennych spotkań w ramach Ligi Narodów, kwestia dalszych występów kapitana budziła powszechne zainteresowanie. Napastnik wprost zakomunikował, że obecnie koncentruje się wyłącznie na aklimatyzacji w nowym miejscu, a temat występów w kadrze przesuwa na dalszy plan.

- Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy

Tym samym zawodnik wysłał jednoznaczny komunikat, że najpierw musi przyzwyczaić się do nowych warunków, a dopiero potem przyjdzie czas na przemyślenia o grze z orzełkiem na piersi. Lewandowski podkreślił, że potrzebuje czasu, aby znaleźć właściwe rozwiązania i ocenić, co w dłuższej perspektywie będzie najbardziej korzystne zarówno dla niego, jak i dla zespołu narodowego. To z kolei mocno stawia pod znakiem zapytania jego obecność na najbliższych zgrupowaniach reprezentacji prowadzonych przez selekcjonera Michała Probierza.