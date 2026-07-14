Norbert Barczak w Koronie Kielce. Kolejny transfer i bezbramkowy sparing

Nowy obrońca wzmacnia defensywę

Norbert Barczak przeniósł się do kieleckiego zespołu z Górnika Zabrze, wiążąc się z nowym pracodawcą trzyletnim kontraktem. Miniony sezon 20-letni prawy obrońca spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej oraz w Pucharze Polski rozegrał 32 spotkania, notując dwie bramki i cztery asysty. Posiada również doświadczenie z występów w młodzieżowych reprezentacjach kraju.

To już czwarty nowy zawodnik w kadrze po zakończeniu minionych rozgrywek. Wcześniej kontrakty podpisali defensywni pomocnicy Patrik Hellebrand z Górnika Zabrze i Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia oraz środkowy obrońca Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa. Dodatkowo z wypożyczenia ze Znicza Pruszków powrócił napastnik Daniel Bąk. Z klubem pożegnali się natomiast między innymi Wiktor Popow, Władimir Nokołow, Pau Resta i Marcin Cebula.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Korony. To dla mnie nowe wyzwanie i nowy etap. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być i rozpocząć kolejny rozdział swojej kariery – powiedział nowy nabytek kieleckiej drużyny cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Jak wyglądają przygotowania do sezonu?

Zespół prowadzony przez trenera Jacka Zielińskiego przebywa obecnie na zgrupowaniu w Busku-Zdroju. We wtorek rozegrano tam mecz kontrolny z pierwszoligową Stalą Rzeszów, który zakończył się bezbramkowym remisem. Był to trzeci sparing w bieżącym okresie przygotowawczym. Wcześniej drużyna wygrała 4:0 ze słowackim MFK Zemplin Michalovce oraz zremisowała 0:0 z cypryjską Omonią Nikozja.

Zanim rozpoczną się oficjalne rozgrywki, zaplanowano jeszcze jeden sprawdzian formy. W najbliższy piątek kielecka drużyna zmierzy się na własnym terenie z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Rywalizację w nowym sezonie ekstraklasy kielczanie zainaugurują w sobotę 25 lipca. Pierwszym przeciwnikiem będzie Jagiellonia Białystok w spotkaniu wyjazdowym.