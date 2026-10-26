Telekamery TeleTygodnia 2026: Różczka w płaszczu, a jej koleżanki z głębokimi dekoltami. Tłum gwiazd na gali. Zobaczcie!

26 października uwaga miłośników telewizji skupiła się na warszawskim Muzeum POLIN, gdzie odbył się finał 29. edycji plebiscytu Telekamery TeleTygodnia. Szansę na nagrody mieli zarówno doskonale znani ulubieńcy publiczności, jak i twórcy oraz formaty zyskujące obecnie uznanie na platformach streamingowych. Zanim jednak ogłoszono nazwiska zwycięzców, przybyli goście zaprezentowali swoje stylizacje fotoreporterom na czerwonym dywanie. Sprawdzamy, kto i w jakim stroju zaszczycił swoją obecnością tę uroczystość.

Telekamery 2026. Nominowani aktorzy, seriale, jurorzy i dziennikarze

W kategorii dla najlepszego aktora o wygraną rywalizowali Borys Szyc, Tomasz Kot i Maciej Musiał, a także Ireneusz Czop, Piotr Cyrwus, Konrad Eleryk, Filip Pławiak, Piotr Polak, Michał Sikorski oraz Tomasz Ziętek. Równie zacięta walka toczyła się wśród aktorek, gdzie nominacje otrzymały między innymi Joanna Kulig, Magdalena Różczka, Barbara Bursztynowicz, Paulina Gałązka, Katarzyna Herman, Anna Karczmarczyk, Anna-Maria Sieklucka, Agata Turkot, Justyna Wasilewska i Zofia Zborowska-Wrona.

Statuetki miały trafić również do twórców najlepszych seriali oraz programów rozrywkowych, ale lista kategorii jest znacznie dłuższa. Szansę na tytuł najlepszego jurora mieli Kuba Badach, Blanka, Agustin Egurrola, a obok nich także Dawid Kwiatkowski, Alicja Majewska, Michel Moran, Rafał Maserak i Magdalena Narożna.

W gronie wyróżnionych nominacjami dziennikarzy i komentatorów sportowych znaleźli się między innymi Mateusz Borek, Andrzej Twarowski, Daria Kabała-Malarz oraz Maja Strzelczyk.

O zwycięstwo w kategorii dla najlepszego prezentera lub gospodarza show ubiegali się między innymi Hubert Urbański, Małgorzata Rozenek-Majdan, Patricia Kazadi, Izabella Krzan, Elżbieta Romanowska oraz Tomasz Wolny. Z kolei o statuetkę Olśnienia TeleTygodnia walczyli chociażby Grzegorz Krychowiak, Michał Koterski, Maja Chwalińska, Ignacy Liss, a także małżeństwo Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

O przyznaniu nagród w kategoriach Aktor, Aktorka oraz Serial zadecydowały głosy czytelników oraz telewidzów. Zwycięzców w pozostałych pięciu odsłonach plebiscytu wskazało natomiast specjalne jury redakcyjne.

Kreacje gwiazd na gali Telekamery 2026. Różczka, Bursztynowicz i Rusin na ściance

Podczas gdy część zaproszonych gości zdecydowała się na modowe eksperymenty, inni wybrali ponadczasową klasykę, a szczególną uwagę fotoreporterów przyciągnęły panie z bardzo głębokimi dekoltami. Prawdziwą furorę zrobiła Barbara Bursztynowicz, która założyła odsłaniającą sporo ciała marynarkę o nieco męskim fasonie. Anna-Maria Sieklucka postawiła na niezwykle jasną i subtelną sukienkę, Ilona Krawczyńska zaprezentowała się w beżowej kreacji z wycięciami, miss Maja Todd błyszczała w złocistym stroju, natomiast Emilia Dankwa wybrała dwuczęściowy komplet ze spodniami.

Kolejną zaskakującą stylizację przygotowała Jolanta Borkowska, podczas gdy Kinga Rusin połączyła skromny fason ze zdecydowanym odcieniem czerwieni. Z kolei Joanna Liszowska oraz Edyta Herbuś postawiły na wyeksponowane dekolty, przy czym tancerka musiała zachować wyjątkową ostrożność, aby uniknąć modowej wpadki. Na oryginalny krok zdecydowała się natomiast Magdalena Różczka, która pozowała na czerwonym dywanie w płaszczu!

73

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wrócą do telewizji?

Zobacz więcej zdjęć. Żona Małysza wystroiła się na ślub. Nie uwierzycie, co miała na sobie Izabela Małysz, a co jej córka!