Ekstraklasa siatkarek. Jak zakończyło się starcie w Bielsku-Białej?

Pierwszy set dla gospodyń

Początek spotkania przyniósł bardzo wyrównaną rywalizację obu drużyn. W pierwszej partii zawodniczki BKS ZGO Bielsko-Biała zaprezentowały niezwykle skuteczną i konsekwentną grę. Walka toczyła się punkt za punkt, co zaowocowało grą na przewagi. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się zwycięstwem gospodyń w stosunku 26:24. Był to jedyny moment, w którym miejscowy zespół zdołał przejąć pełną inicjatywę na boisku.

W barwach gospodarzy na parkiecie pojawiły się między innymi Nikola Abramajtys, Kristiine Miilen oraz Martyna Podlaska. Skład wyjściowy uzupełniły Wiktoria Szewczyk, Iris Vos i Iga Wasilewska, a na pozycji libero zagrała Adriana Adamek. W trakcie rywalizacji sztab szkoleniowy korzystał również z rezerwowych, takich jak Martyna Borowczak czy Angelika Gajer. Dodatkowo na boisku zameldowały się Klaudia Nowakowska oraz Martyna Piotrowska. Zespół z Bielska-Białej starał się utrzymać wysokie tempo gry w kolejnych fragmentach meczu.

Kto zdominował kolejne partie?

Od drugiego seta obraz gry uległ całkowitej zmianie na korzyść drużyny przyjezdnej. Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź szybko opanowały sytuację, wygrywając drugą odsłonę zdecydowanie 25:18. Trzecia partia również toczyła się pod dyktando łodzianek, które triumfowały 25:20. W czwartym secie dominacja zespołu z Łodzi była już absolutna i zakończyła się wynikiem 25:15. Ostatecznie cały mecz zakończył się zwycięstwem gości w stosunku 3:1.

Drużyna z Łodzi wystąpiła w bardzo mocnym zestawieniu personalnym od samego początku rywalizacji. W podstawowym składzie zagrały Karla Antunović, Elles Dambrink, Magdalena Jurczyk, Suvi Kokkonen, Oleksandra Milenko oraz Anna Obiała. Defensywą zespołu kierowała występująca na pozycji libero Anna Pawłowska. Z ławki rezerwowych wsparcie zapewniły Pola Nowakowska i Sonia Stefanik, co pozwoliło utrzymać odpowiedni rytm. Dzięki skutecznej grze całego zespołu łodzianki mogły cieszyć się z ważnego triumfu wyjazdowego.