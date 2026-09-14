Nominacje do Telekamer 2026 ogłoszone! Wiadomo, jakie gwiazdy mają szansę na nagrodę

Lista nominowanych do Telekamer 2026. Głosowanie na najlepszych aktorów i seriale potrwa do 9 października

Organizatorzy 29. edycji plebiscytu Telekamery zaprezentowali pełną listę walczących o statuetki. W tegorocznej odsłonie nagrody trafią do najwybitniejszych aktorów, aktorek, twórców seriali, jurorów, prezenterów rozrywkowych oraz dziennikarzy sportowych. Dodatkowo przyznane zostaną wyróżnienia dla laureatów tytułu Olśnienia Tele Tygodnia. Głosowanie sympatyków telewizji na aktorki, aktorów i produkcje seryjne wystartowało 14 września. Ten kluczowy etapzakończy się ostatecznie 9 października. Triumfatorów w pozostałych pięciu dziedzinach wskaże specjalne jury powołane przez redakcję czasopisma. Kapituła ocenia dokonania zawodowe z okresu mieszczącego się między 1 lipca 2025 a 30 czerwca 2026 roku.

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W prestiżowym gronie pretendentów do nagrody dla najlepszego aktora znaleźli się wybitni przedstawiciele tej profesji. Szansę na statuetkę w tej edycji otrzymali następujący artyści:

Ireneusz Czop,

Piotr Cyrwus,

Konrad Eleryk,

Tomasz Kot,

Maciej Musiał,

Filip Pławiak,

Piotr Polak,

Michał Sikorski,

Borys Szyc,

Tomasz Ziętek.

Grupa artystek ubiegających się o zaszczytny tytuł najlepszej aktorki jest równie interesująca. Publiczność może oddawać swoje internetowe głosy na kandydatki z poniższego zestawienia:

Barbara Bursztynowicz,

Paulina Gałązka,

Katarzyna Herman,

Anna Karczmarczyk,

Joanna Kulig,

Magdalena Różczka,

Anna-Maria Sieklucka,

Agata Turkot,

Justyna Wasilewska,

Zofia Zborowska-Wrona.

Rywalizacja w dziedzinie telewizyjnych i platformowych produkcji serialowych zapowiada się niezwykle emocjonująco. O tytuł najlepszego polskiego serialu w plebiscycie powalczą w tym roku:

"Czarna śmierć",

"Drelich",

"Heweliusz",

"Młode gliny",

"Ołowiane dzieci",

"Piekło kobiet",

"Przepis na zbrodnię",

"Szpital św. Anny",

"The Office PL 5",

"Zajazd. Będzie się działo".

Wśród gwiazd oceniających występy uczestników w popularnych telewizyjnych formatach rozrywkowych doceniono kilkoro lubianych artystów. Redakcyjne jury wyróżniło osobowości telewizyjne:

Kuba Badach,

Blanka,

Agustin Egurrola,

Dawid Kwiatkowski,

Alicja Majewska,

Michel Moran,

Rafał Maserak,

Magdalena Narożna.

W gronie ekspertów rywalizujących o nagrodę dla najlepszego komentatora lub dziennikarza sportowego wytypowano między innymi Mateusza Borka, Darię Kabałę-Malarz, Andrzeja Twarowskiego oraz Maję Strzelczyk. Telewizyjne przeboje walczące w sekcji obejmującej formaty rozrywkowe to głównie "Afryka Express", "Farma", "Koło fortuny", "Milionerzy", "Must Be the Music", "The Floor" oraz "The Voice Kids". Z kolei na liście gospodarzy prowadzących te widowiska znaleźli się Patricia Kazadi, Izabella Krzan, Elżbieta Romanowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Hubert Urbański oraz Tomasz Wolny. Nagroda przyznawana jako Olśnienie Tele Tygodnia może powędrować w ręce Mai Chwalińskiej, Michała Koterskiego, Grzegorza Krychowiaka, Ignacego Lissa, Neli Maciejewskiej, Gamou Falla, Aleksandry Filipek lub małżeństwa Zofii Zborowskiej-Wrony i Andrzeja Wrony.

Historia plebiscytu Tele Tygodnia. Pierwsze Telekamery rozdano w 1998 roku

Inicjatorem powstania tego kultowego dziś wydarzenia branżowego była redakcja magazynu "Tele Tydzień". Pierwsza uroczystość wręczenia statuetek miała miejsce dokładnie 16 stycznia 1998 roku i stanowiła telewizyjne podsumowanie minionych dwunastu miesięcy z 1997 roku. Na przestrzeni blisko trzech dekad nagroda zyskała miano jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku. W pierwszych latach funkcjonowania plebiscytu o rozdziale trofeów decydowali niemal wyłącznie kupujący gazetę czytelnicy. Wysyłali oni specjalne kupony wycinane z czasopisma oraz wiadomości z telefonów komórkowych, a po pewnym czasie wprowadzono też opcję głosowania w sieci. Z biegiem lat modyfikowano same kategorie i rygorystyczne zasady wyłaniania laureatów. Dziś bezpośredni wpływ na wyniki w trzech flagowych sekcjach ma publiczność przed ekranami, podczas gdy rozstrzygnięcia w pięciu pozostałych leżą wyłącznie w gestii ekspertów.

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