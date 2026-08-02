Krzysztof Gojdź ujawnia kulisy z sali sądowej. Jego prawniczka wyciągnęła wstrząsające dowody

Trudny rozwód Krzysztofa Gojdzia

Krzysztof Gojdź to jeden z najbardziej rozpoznawalnych lekarzy medycyny estetycznej w naszym kraju. 53-latek dbał o urodę wielu gwiazd i często brylował na imprezach branżowych. Osiem lat temu zdecydował się jednak opuścić Polskę i zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tam zbudował własną sieć klinik, którą, jak ogłosił w marcu, ostatecznie sprzedał.

Niedługo potem lekarz pojawił się w podcaście Żurnalisty. Podczas rozmowy oskarżył swojego byłego asystenta i dawnego przyjaciela o prześladowanie. Marcin R. nie pozostał dłużny - wydał oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył zarzutom i przedstawił własną wersję wydarzeń. Od tego momentu trwa ich publiczny spór. W wywiadzie dla "Super Expressu" Gojdź przyznał, że czuje się nękany i boi się o własne bezpieczeństwo. W lipcu zgłosił sprawę na policję w Łodzi.

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Ślub pary odbył się w sierpniu 2019 roku. Sześć lat później dokumenty rozwodowe trafiły do sądu w Miami. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 30 lipca. Krzysztof Gojdź liczył, że wyjdzie z sali jako wolny człowiek, ale na ostateczne rozstrzygnięcie będzie musiał jeszcze poczekać.

Co wydarzyło się na sali sądowej podczas rozwodu Krzysztofa Gojdzia?

Posiedzenie zaczęło się o 9:00 czasu lokalnego i trwało blisko siedem godzin. Krzysztof Gojdź oraz jego dawny asystent stawili się w sądzie wraz ze swoimi prawniczkami. Po wyjściu z sali lekarz przekazał "Super Expressowi" szczegółową relację. Jego adwokatka zaprezentowała dowody mające świadczyć m.in. o nękaniu, rzekomej próbie wyłudzenia 200 tysięcy dolarów, składaniu fałszywych zeznań oraz prowadzeniu wielomiesięcznej kampanii oszczerstw w mediach.

Lekarz relacjonuje, że przedstawiono również materiały dotyczące jego byłego współpracownika, które wzbudziły ogromne poruszenie. Z każdym kolejnym dowodem atmosfera gęstniała, a na sali kilkukrotnie zapadała absolutna cisza.

Na sali sądowej, oprócz Wysokiego Sądu, obecni byli również pracownicy sądu, ochrona, kilka osób z publiczności oraz jego tłumacz. Wielokrotnie na sali zapadała cisza. Z minuty na minutę, kiedy moja adwokat przedstawiała SZOKUJĄCE dowody i wielokrotnie udowadniała kłamstwa Marcina R., atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Nawet jego przyjaciółka nie wytrzymała presji przedstawianych dowodów i opuściła salę sądową - mówił SE Krzysztof Gojdź.

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Wobec przedstawionych materiałów sędzia postanowił odroczyć wydanie wyroku. Obie strony otrzymały dwa tygodnie na dostarczenie pisemnych mów końcowych. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero po ich rozpatrzeniu.

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