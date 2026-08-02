Liga Narodów siatkarzy. Tomasz Fornal z nagrodą MVP

Fornal filarem polskiej kadry

Tomasz Fornal zagrał w podstawowym składzie we wszystkich trzech spotkaniach Polaków podczas turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. W wielkim finale przeciwko Stanom Zjednoczonym, wygranym przez biało-czerwonych 3:2, przyjmujący zdobył 15 punktów, posyłając aż pięć asów serwisowych. Ta doskonała dyspozycja pozwoliła mu sięgnąć po statuetkę MVP.

Przed niedzielnym starciem o złoto Polacy wyeliminowali dwóch innych rywali, a Fornal za każdym razem dorzucał cenne punkty do dorobku drużyny. W półfinałowym zwycięstwie nad Słowenią 3:0 zanotował sześć oczek, z kolei w wygranym 3:1 meczu ćwierćfinałowym z reprezentacją Ukrainy zgromadził osiem punktów.

Kolejny sukces kadry Nikoli Grbicia

Dla podopiecznych Nikoli Grbicia to już trzeci triumf w historii Ligi Narodów siatkarzy. Biało-czerwoni stawali na najwyższym stopniu podium w latach 2023, 2025 i 2026. W swoim dorobku posiadają również jeden medal srebrny wywalczony w 2021 roku oraz trzy krążki brązowe z lat 2019, 2022 i 2024.

Serbski szkoleniowiec poprowadził polską reprezentację do dziewiątego z rzędu podium w rozgrywkach rangi międzynarodowej. W trakcie jego kadencji nasi siatkarze już czterokrotnie cieszyli się ze zwycięstwa w całych zmaganiach, potwierdzając swoją dominację na światowych parkietach.